17.11.2021

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Microsoft обновил Media Player для Windows 11

Media Player Windows 11

Компания Microsoft представила обновленное приложение Media Player для Windows 11. Медиаплеер уже могут протестировать участники программы предварительной оценки Windows Insiders в канале Dev Channel.

Новое приложение Media Player поддерживает воспроизведение как аудио, так и видео, а дизайн соответствует интерфейсу и внешнему виду Windows 11.

Media Player

«В основе Media Player лежит полнофункциональная музыкальная библиотека, которая позволяет быстро просматривать и воспроизводить музыку, а также создавать и управлять плейлистами», — отметил Дэйв Грохоцки (Dave Grochocki), топ-менеджер Microsoft.

Как в полноэкранном представлении, так и в режиме мини-плеера, Media Player будет демонстрировать обложки альбомов или изображения исполнителей. Media Player также поддерживает воспроизведение видео, которое пока обрабатывается в Windows 10 и Windows 11 с помощью отдельного приложения Movies & TV (Фильмы и ТВ). Теперь как видео, так и аудиоконтент будет автоматически отображаться в библиотеке нового проигрывателя. Кроме того, пользователи смогут указать расположение, где проигрыватель сможет искать дополнительный контент.

Грохоцки также отметил, что новый медиаплеер заменит приложение Groove Music. Кроме того, в Windows 11 до сих пор присутствует морально устаревшее приложение Windows Media Player. В Microsoft пояснили, что это устаревшее приложение по-прежнему останется доступно в Windows Tools. Но похоже, что новый Media Player скоро станет основным способом просмотра видео и прослушивания музыки в операционной системе Windows 11.

Когда новое приложение Media Player станет доступно всем пользователям, пока не сообщается.

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