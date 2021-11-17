Microsoft обновил Media Player для Windows 11

Компания Microsoft представила обновленное приложение Media Player для Windows 11. Медиаплеер уже могут протестировать участники программы предварительной оценки Windows Insiders в канале Dev Channel.

Новое приложение Media Player поддерживает воспроизведение как аудио, так и видео, а дизайн соответствует интерфейсу и внешнему виду Windows 11.

«В основе Media Player лежит полнофункциональная музыкальная библиотека, которая позволяет быстро просматривать и воспроизводить музыку, а также создавать и управлять плейлистами», — отметил Дэйв Грохоцки (Dave Grochocki), топ-менеджер Microsoft.

Как в полноэкранном представлении, так и в режиме мини-плеера, Media Player будет демонстрировать обложки альбомов или изображения исполнителей. Media Player также поддерживает воспроизведение видео, которое пока обрабатывается в Windows 10 и Windows 11 с помощью отдельного приложения Movies & TV (Фильмы и ТВ). Теперь как видео, так и аудиоконтент будет автоматически отображаться в библиотеке нового проигрывателя. Кроме того, пользователи смогут указать расположение, где проигрыватель сможет искать дополнительный контент.

Грохоцки также отметил, что новый медиаплеер заменит приложение Groove Music. Кроме того, в Windows 11 до сих пор присутствует морально устаревшее приложение Windows Media Player. В Microsoft пояснили, что это устаревшее приложение по-прежнему останется доступно в Windows Tools. Но похоже, что новый Media Player скоро станет основным способом просмотра видео и прослушивания музыки в операционной системе Windows 11.

Когда новое приложение Media Player станет доступно всем пользователям, пока не сообщается.