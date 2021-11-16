Microsoft добавил 76 игр на Xbox One и Xbox Series X/S по программе обратной совместимости

В рамках специальной трансляции, приуроченной к 20-летию Xbox, компания Microsoft после двухлетнего перерыва анонсировала крупное обновление каталога игр Xbox, доступных по программе обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X/S.

Разработчики добавили свыше 70 игр для Xbox 360 и оригинальной Xbox. В список вошли все игры серий Max Payne и F.E.A.R, Skate 2 и более чем 20 игр для оригинальной Xbox, включая Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter и франшизу Otogi.

Каждая из добавленных в каталог обратной совместимости игр получит поддержку Auto HDR и автоматическое улучшение расширенного динамического диапазона на консолях Xbox Series X/S. Кроме того, 11 из попавших в библиотеку обратной совместимости игр, включая трилогию F.E.A.R., Binary Domain и NieR, получили поддержку функции FPS Boost, повышающей производительность до 60 кадров/с. А проекты для оригинальной Xbox поддерживают повышенное разрешение на совместимых экранах:

четырехкратное на консолях Xbox Series X и Xbox One X;

трехкратное на консоли Xbox Series S;

двукратное на Xbox One S и Xbox One.

Посмотреть полный список поддерживаемых обратной совместимостью игр, можно, пройдя по ссылке.