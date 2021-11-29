Microsoft Defender вновь признан одним из лучших антивирусов для Windows

Исследовательская компания AV-Test опубликовала обновленный рейтинг самого эффективного антивирусного ПО для актуальных версий ОС Microsoft. В отчете экспертов использовались данные, собранные в период с сентября по октябрь 2021 года.

Со своей задачей успешно справились не только платные программные комплексы. Одним из лидеров рейтинга экспертами вновь был признан встроенный антивирус Microsoft Defender.

В список лучших программных решений для защиты домашних ПК вошел 21 продукт разных разработчиков. При исследовании учитывались три ключевых фактора: производительность, уровень защиты и удобство использования. В ходе испытаний всем его участникам был разрешен доступ в интернет для обновлений сигнатур в любое время. Серия испытаний подразумевала обнаружение любых типов угроз, включая хакерские атаки с использованием уязвимостей нулевого дня, а также заражение ПК с помощью вредоносных электронных писем.

Microsoft Defender стал единственным бесплатным антивирусом среди продуктов, показавших наилучшие результаты.