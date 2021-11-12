Meta (Facebook) удвоит число дата-центров

Компания Meta (бывшая Facebook) в ближайшее время удвоит количество дата-центров, об этом заявил президент по вопросам инфраструктуры и ЦОД Meta Том Фарлонг (Tom Furlong). К 48 активным дата-центрам в ближайшем будущем добавится еще 47. Компания уже активно ведет строительство. Сейчас у нее есть 18 кампусов ЦОД по всему миру.

По завершении строительства их общая площадь составит почти 372 га. Создание такого количества мощностей станет серьезной проблемой в условиях пандемии, перебоев в цепочках поставщиков и роста цен. В следующем году капитальные расходы Meta составят до 34 млрд. долларов, в этом году — до 19 млрд. долларов. Кроме того, компания подписала контракты на поставку еще 7 ГВт «зеленой» энергии от солнечных и ветряных электростанций.

Крупнейшие операторы ЦОД и облаков вынуждены тратить миллиарды долларов на расширение мощностей для удовлетворения растущего спроса на облачную IT-инфраструктуру. По данным Synergy Research Group в 2021 году капитальные расходы гиперскейлеров выросли на треть — 19 крупнейших игроков за шесть месяцев в совокупности потратили 83 млрд. долларов.