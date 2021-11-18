Meta (Facebook) показала прототип перчатки, которая позволяет «чувствовать» объекты в виртуальной реальности

Компания Meta (ранее Facebook) показала прототип тактильной перчатки, для взаимодействия с объектами виртуальной и дополненной реальности. Ее разработкой занимается исследовательское подразделение Reality Labs.

Перчатка способна передавать такие ощущения, как хватание объекта или движение рукой по поверхности. Она оснащена 15-ю ребристыми надувными пластиковыми накладками, которые расположены таким образом, чтобы соответствовать ладони пользователя, нижней стороне и кончикам его пальцев. Накладки могут создавать давление на соответствующие области, передавая эффект тактильного прикосновения к поверхности. Подачу воздуха в них регулирует сложная система управления. Благодаря этому можно воссоздавать различные эффекты взаимодействия с виртуальными объектами. Ощущения дополняются визуальными и звуковыми сигналами, создавая иллюзию физического прикосновения.

Кроме того, перчатка может выполнять роль контроллера виртуальной реальности. Для этого на ее поверхность нанесены белые маркеры, которые позволяют камерам отслеживать перемещение пальцев в пространстве. А при помощи внутренних датчиков фиксируется сгибание пальцев пользователя.

Работа над этой технологией началась еще в 2014 году, когда Facebook приобрел стартап Oculus VR. Первый прототип – наконечник на один палец с одним приводом – был разработан в 2015 году.