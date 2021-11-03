Meta (бывшая Facebook) отказывается от системы распознавания лиц

Компания Meta, которая ранее называлась Facebook, объявила о том, что прекращает использование функции распознавания лиц в своих продуктах. Как объяснило руководство компании, пользователи Facebook, которые ранее дали свое согласие на распознавание личности, теперь не будут фиксироваться на фото и видео. Будут удалены шаблоны для идентификации лиц более чем 1 млрд. пользователей.

Это решение компания обосновала массовым недовольством от пользователей в отношении данной технологии. Как объяснил вице-президент по искусственному интеллекту в Meta Джером Песенти, в настоящее время регулирующие структуры находятся на этапе формирования определенного перечня правил, которые бы устанавливали использование системы распознавания лиц. В связи с этим, пока не будут определены четкие стандарты, использовать данную технологию нецелесообразно.

Планируется, что шаблоны по распознаванию лиц будут полностью удалены к декабрю 2021 года. Такое решение коснется пользователей социальной сети во всех странах.

За последние время Facebook подвергся серьезной критике со стороны пользователей. В частности, это было связано с глобальным сбоем в функционировании социальной сети, который был отмечен 4 октября 2021 года, в том числе Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

Еще одним фактором являлось обнародованное расследование о проблемах в работе компании, соответственно, и социально сети, которое получило название «Досье Facebook». В расследовании утверждалось, что социальная сеть дает политикам привилегии при публикации материалов, а также то, что сотрудники компании не справлялись с отслеживанием материалов, которые разжигали ненависть среди людей.

Стоит также вспомнить и многочисленные скандалы относительно конфиденциальности данных, в которые попадала Facebook, и завершившихся для компании крупными штрафами.