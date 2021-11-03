Мессенджер Telegram получил крупное обновление

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила крупное обновление. В новой версии появились ускоренная прокрутка и календарь для быстрой навигации из истории переписки, заявки на вступление в группы и каналы по пригласительным ссылкам, глобальные цветовые темы на iOS и другие нововведения.

Быстрая прокрутка в разделе «Медиа» в профилях

Из профиля любого чата в Telegram можно быстро просмотреть все фотографии, видеозаписи и файлы, которые были в него отправлены. Теперь на вкладке «Медиа», «Файлы» и «Голосовые сообщения» появился новый блок с датой, потянув за который можно еще быстрее перемещаться по разделу.

Календарь в разделе «Медиа»

В разделе «Медиа» появился календарь — он доступен в новом меню в правом верхнем углу на вкладке «Медиа» или просто по нажатию на блок с датой.

В меню также можно выбрать, какие материалы будут показаны на вкладке «Медиа» — только фотографии, только видеозаписи или и то, и другое.

Заявки на вступление в группы и каналы

Для групп и каналов теперь можно создавать специальные пригласительные ссылки, вступление по которым возможно только после одобрения заявки администратором чата.

Пользователи, которые перейдут по ссылке, увидят кнопку для отправки заявки на вступление. Чтобы просмотреть новые заявки, администраторам достаточно нажать на новую панель под заголовком чата. Прежде чем решить, принять заявку или отклонить, администратор может просмотреть публичные данные пользователей — такие как фотографии и информацию О себе.

Названия для пригласительных ссылок

Режим заявок на вступление можно включить для любой из дополнительных пригласительных ссылок в настройках группы или канала. Чтобы не запутаться в пригласительных ссылках, теперь можно задавать им названия, которые будут видны только администраторам в настройках группы.

Глобальные цветовые темы на iOS

В версии Telegram для iOS появились глобальные цветовые темы — их можно применить для всего приложения, а не только для личных чатов. У каждой темы есть дневная и ночная версии, используются цветные градиенты для блоков сообщений и анимированные фоны с уникальными узорами.

Время в пути до геопозиции на iOS

По нажатию на геопозицию открывается карта, на ней можно увидеть, как быстро удастся добраться до заданного места пешком, на автомобиле или на общественном транспорте.

Время в пути показывается как для точной геопозиции, так и при трансляции геопозиции в реальном времени.

Быстрые подписи к фотографиям на iOS

Если начать набирать сообщение, а затем прикрепить вложение — например, фотографию или видеозапись — набранный ранее текст автоматически подставится в поле подписи. Это работает и с черновиками, сохраненными в облаке — можно набрать текст на компьютере в черновик, а затем загрузить фотографию с телефона и быстро отправить ее с нужной подписью.

В следующих обновлениях глобальные цветовые темы, быстрые подписи к фотографиям и расчет времени в пути для геопозиций появятся и в приложении для Android.

Новые интерактивные эмодзи

Добавлены новые интерактивные эмодзи. Чтобы запустить полноэкранный эффект, достаточно отправить один из эмодзи отдельным сообщением в любой личный чат, а затем нажать на анимированную версию.