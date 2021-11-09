Mercedes-Benz станут биометрическими платежными устройствами

Технологическое партнерство между Daimler Mobility и Visa предложит «собственные» платежи в автомобилях немецкого бренда – Mercedes-Benz оснастят встроенной функцией оплаты по отпечатку пальца. Таким образом, введение паролей и использование мобильных устройств для идентификации при платежах уйдут в прошлое, поскольку сам автомобиль станет биометрическим платежным устройством с технологией делегированной идентификации Visa.

«Mercedes Pay — это наш центр по оплате в автомобиле, через который мы предлагаем нашим клиентам по всему миру цифровые услуги, полностью интегрированные в экосистему Mercedes-Benz», — отмечает Франц Райнер (Franz Reiner), генеральный директор Daimler Mobility AG.

Сообщается, что с весны 2022 года владельцы автомобилей Mercedes-Benz в Германии и Великобритании смогут оплачивать покупки с помощью двухфакторной аутентификации через датчик отпечатков пальцев. Покупки можно будет совершать непосредственно через электронный блок управления автомобиля или MBUX. Технология станет доступна в ближайшее время и на других европейских рынках.