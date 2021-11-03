Meizu представила фитнес-трекер mBlu Smart Band с автономностью до 10 дней за 39 долларов

Компания Meizu выпустила под брендом mBlu (Blue Charm) новое устройство. Это фитнес-трекер Meizu mBlu Smart Band, который по своему дизайну напоминает smart-часы благодаря корпусу круглой формы.

Новинка оснащена 1,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 240 х 240 пикселей с плотностью 275 пикселей на дюйм. Дисплей диаметром 43,7 мм получил защитное стекло 2.5D с олеофобным покрытием.

Благодаря встроенному модулю Bluetooth 5.0 можно подключить трекер к смартфону. Устройство способно отображать звонки и SMS, а также поддерживает уведомления из таких приложений, как WeChat, QQ и Gmail. Meizu mBlu Smart Band защищен от воды по стандарту IP68, а его рамка выполнена из цинкового сплава. Толщина корпуса составляет 9,95 мм, вес устройства вместе с ремешком — 53 гр.

Гаджет поддерживает 11 спортивных режимов, включая ходьбу, бег, бадминтон, альпинизм, велоспорт, футбол, баскетбол, настольный теннис, йогу и тренировку со скакалку. Трекер отслеживает качество сна пользователя и поддерживает мониторинг сердечного ритма в режиме реального времени с помощью датчика PPG. Новинка также подскажет о длительном сидячем положении, напомнит о встречах и других делах, а также необходимости выпить воды и принять лекарства. Устройство имеет встроенную полимерную батарею емкостью 150 мАч, заявленная автономность составляет до 10 дней работы. Беспроводная зарядка позволяет пополнить аккумулятор за 2 часа.

Фитнес-трекер Meizu mBlu Smart Band уже поступил в продажу по цене 39 долларов.