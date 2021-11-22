MediaTek Pentonic 2000: флагманский процессор для smart-телевизоров

Компания MediaTek представила процессор Pentonic 2000 для smart-телевизоров. Как заявляет производитель, это первый в мире 7-нанометровый чип для телевизоров.

Отмечается, что процессор поддерживает 8K-панели с частотой 120 Hz. Pentonic 2000 поддерживает технологию MediaTek 8K AI-Super Resolution — интеллектуальное масштабирование контента низкого разрешения до собственного разрешения экрана, а также улучшение качества картинки в реальном времени.

Кроме того, это первый в мире коммерческий набор микросхем для телевизоров, поддерживающий универсальное кодирование видео (VVC) для контента H.266 — стандарта кодирования, который обеспечивает повышенную эффективность сжатия для потоковых и широковещательных мультимедийных материалов следующего поколения. Помимо этого, Pentonic 2000 поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Atmos для получения «наилучшего кинематографического качества». Есть поддержка HEVC, VP9, AVS3 и AV1.

Сообщается, что чип включает в себя самые быстрые CPU и GPU в телевизионной отрасли (спецификации не уточняются). Заявлена поддержка накопителей UFS 3.1, а при необходимости производитель может подключить быстрый модуль MediaTek Wi-Fi 6E или 5G-модем.

Компания отмечает, что на процессорах MediaTek работают более 2 млрд. телевизоров во всем мире. Первые smart-телевизоры на базе процессора MediaTek Pentonic 2000 должны появится в 2022 году.