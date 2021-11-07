Приложения для заметок всегда помогут вам не упустить момент творческого вдохновения. Записывать интересные идеи на бумаге — это, конечно же, хорошо, но так намного проще потерять свои записи. Хранение ваших мыслей, идей и концепций в электронном виде обеспечивает их безопасность, надежность и, что самое главное, делает их доступными для поиска, чтобы вы могли быстро восстановить их в памяти, когда это понадобится.

Сегодня на рынке представлены буквально сотни приложений для создания заметок. Многие из них бесплатны или, по крайней мере, предоставляют бесплатную пробную версию, но у большинства занятых креативщиков не так много свободного времени, чтобы опробовать их все. Вот почему мы провели для вас исследование, протестировав многие приложения, от лучших приложений для iPad Pro до лучших приложений для Android. И в этой статье мы собрали самые лучшие приложения для заметок, доступные для различных устройств и платформ. Прочитайте и решите, что лучше всего подходит для вас.

1. Evernote

Разработчик: Evernote Corporation.

Доступно для: iOS, Mac, Windows, Android.

Бесплатная версия: Да.

Бесплатная пробная версия платной версии: 14 дней.

Cайт: https://evernote.com

Плюсы:

кроссплатформенность,

широкий диапазон функций,

параметры детального поиска.

Минусы:

платные планы дорогие.

Evernote, основанный в 2000 году, является пионером в этой области. На сегодняшний день приложение остается одним из лучших для создания заметок. Это приложение, работающее на всех основных платформах, мы рекомендуем всем, кто хочет начать работу с заметками, так как у него хорошая и функциональная бесплатная версия. Вы можете получить доступ к своим заметкам практически с любого устройства. Кроме того, приложение содержит множество полезных функций. Вас приятно удивит расширение для браузера Web Clipper, возможность сохранения web-страниц, возможность создавать напоминания, а также интеграция с Siri для создания голосовых заметок. Вы можете искать свои заметки не только по тексту, но и по тегам, дате их создания, типу носителя, который они содержат, месту, где вы их создали, и т.д.

Приложение имеет две платные версии: Evernote Premium для частных лиц и Evernote Teams для командной работы. Первая версия включает синхронизацию между неограниченным количеством устройств (в бесплатном плане доступно только 2 устройства), максимальный размер заметки составляет 200 Мb, ежемесячный лимит загрузки ограничен 10 Gb, доступ к заметкам возможен в автономном режиме, а также есть возможность комментировать PDF-файлы. План Teams, предназначенный для предприятий, предлагает еще более объемные загрузки и несколько отличных инструментов для совместной работы. По общему признанию, ни то, ни другое не обходится дешево, но если вам нужен Rolls Royce с приложениями для заметок, это то, что нужно.

2. Bear

Разработчик: Shiny Frog.

Доступно для: iPad, iPhone, Mac.

Бесплатная версия: Да.

Бесплатная пробная версия платной версии: одна неделя в случае

ежемесячной подписки или один

месяц в случае годовой подписки.

Сайт: https://bear.app

Плюсы:

минималистичный и элегантный,

синхронизация через iCloud,

есть бесплатная версия.

Минусы:

синхронизация требует подписки.

Продукты Apple привлекают своей красивой и интуитивно понятной простотой, и Bear идеально соответствует этой философии. Как лучшее приложение для создания заметок для Mac и iPad, оно позволяет создавать заметки и синхронизировать их на всех ваших устройствах Apple через iCloud. Не нужно возиться с папками и блокнотами. Вы просто создаете заметки, а затем сохраняете их. Вы можете прикреплять теги, изображения и другие файлы, а также рисунки, созданные на вашем iPad или iPhone. Существуют приложения для macOS, iPhone, iPad и Apple Watch, а также расширение для браузера.

Бесплатная версия Bear позволяет просто делать заметки на iPad, но вам нужно будет заплатить за подписку Pro, чтобы появилась возможность синхронизации между устройствами. Кроме того, платная версия дает вам дополнительные возможности экспорта, а также возможность шифровать ваши заметки, защищать их паролем и разблокировать их с помощью Face-ID или Touch ID. Просто имейте в виду, что даже версия Pro — это специально урезанное приложение. Например, здесь нет панели форматирования, а только поддержка Markdown. Если вам нужно больше функций, обратите внимание на Evernote или OneNote, но, если вам нужно простое минималистичное приложение для iOS, которое выполняет свою работу, лучшего варианта не найти.

3. GoodNotes

Разработчик: Time Base Technology Limited.

Доступно для: iPad, iPhone, Mac.

Бесплатная версия: Нет.

Бесплатная пробная версия платной версии: Нет.

Сайт: https://www.goodnotes.com

Плюсы:

оптимизация для Apple Pencil,

хорошее преобразование рукописного ввода,

доступная цена.

Минусы:

нет бесплатной версии.

Если вы приобрели iPad Pro, то можно ожидать, что вы используете его не только для пролистывания Facebook и просмотра видеороликов о кошках. И если вы хотите воспользоваться мощными функциями приложения для повышения продуктивности, то обязательно должны обратить внимание на GoodNotes. Это приложение для iOS превращает ваш iPad в цифровую бумагу, позволяя быстро и легко создавать рукописные заметки с возможностью поиска, где бы вы ни находились. Вы можете использовать Apple Pencil или одну из его лучших альтернатив. Это приложение лучше всего передает опыт письма на бумаге, и мы не говорим о нескольких нацарапанных словах. Это приложение может распознавать все, от уравнений до интеллектуальных карт, и отлично справляется с преобразованием рукописного текста в цифровой формат.

Все автоматически синхронизируется с iCloud, и вы можете получать доступ к своим заметкам с iPad, iPhone и Mac (есть также версия для MacOS). GoodNotes также позволяет вручную размечать PDF-файлы. Это приложение, доступное по относительно недорогой цене, является идеальным решением для пользователей iPad Pro, которые хотят делать заметки в моменты вдохновения.

4. Material Notes

Разработчик: Prasad Shirvandkar.

Доступно для: Android.

Бесплатная версия: Да.

Бесплатная пробная версия платной версии: Нет.

Ссылка на приложение.

Плюсы:

простой интерфейс,

полезные функции,

бесплатная версия.

Минусы:

только для Android.

Приложения для ведения заметок не должны быть сложными, но многие при первом открытии заставляют вас задуматься над тем, с чего начать. Material Notes для Android лишено такой проблемы. Начальный экран этого приложения просто объявляет «Нажмите кнопку +, чтобы добавить заметку», да и вообще пользоваться им очень просто. Дружественный к пользователю подход распространяется на весь интерфейс, позволяя без труда создавать заметки, списки дел и напоминания. Вы можете пометить их цветом, распределить по категориям, заархивировать, назначить избранное и многое другое. Есть также некоторые удобные уникальные функции, такие как возможность создавать быстрые заметки из уведомлений, создавать резервные копии заметок на Google Диске, выводить на печать прямо из приложения и указывать устройству читать заметки вслух.

Приложение можно загрузить бесплатно, а версия Pro, которая обойдется в качестве разового платежа, включает такие дополнительные функции, как просмотр календаря, внутреннее шифрование, дополнительные шрифты и уведомления с напоминаниями. Функциональности синхронизации нет, но для многих это не такая большая проблема, поскольку не все хотят, чтобы конфиденциальная информация перемещалась в интернете. Если вы просто хотите хранить свои заметки на одном устройстве, то это лучшее приложение, доступное для Android. Однако, если вы хотите синхронизировать заметки на разных устройствах, мы рекомендуем Evernote.

5. Nebo

Разработчик: MyScript.

Доступно для: iPhone, iPad, Windows, Android, ChromeOS.

Бесплатная версия: Нет.

Бесплатная пробная версия платной версии: один месяц в случае подписки на Microsoft Office 365.

Сайт: https://www.nebo.app

Плюсы:

превосходное преобразование

рукописного текста,

аннотирование PDF-файлов,

добавление собственных слов.

Минусы:

только для устройств высокого класса.

Если вы хотите делать много рукописных заметок с помощью стилуса, то MyScript Nebo — лучшее приложение для создания заметок с его помощью. Оно оптимизировано для современных цифровых перьев, таких как Apple Pencil и Samsung S Pen, и имеет действительно очень интересный функционал. Вы можете писать обоими пальцами и стилусом, использовать цифровой ластик, если это возможно, и изменять цвет своих заметок. Поддерживается 66 языков, а математические формулы и уравнения распознаются искусственным интеллектом приложения.

Благодаря собственной технологии интерактивных чернил MyScript Nebo также выполняет очень аккуратную работу по переводу рукописного текста в цифровой. Приложение также очень универсально, позволяя сочетать рукописный ввод и текст в одном абзаце, предложении или даже в одном слове. Вы можете добавить собственные слова, например, технические термины или сленг, чтобы облегчить распознавание, а также можете предварительно просмотреть процесс преобразования рукописного текста в режиме реального времени. Единственным недостатком является то, что приложение работает только на высокопроизводительных устройствах.

6. Microsoft OneNote

Разработчик: Microsoft.

Доступно для: Windows, Mac, iPad, iPhone, Android, браузер.

Бесплатная версия: Нет.

Бесплатная пробная версия платной версии: один месяц в случае подписки на Microsoft Office 365.

Ссылка на приложение.

Плюсы:

широкий функционал,

оптимизировано для программного обеспечения Microsoft,

мощная бесплатная версия.

Минусы:

дополнительное хранилище требует подписки.

Если вы делаете большую часть своей работы в экосистеме Microsoft, то имеет определенный смысл использовать приложение для заметок, оптимизированное для Windows, которое к тому же кроссплатформенное. Многофункциональное приложение Microsoft OneNote работает в средах Windows, Mac, iOS и Android. Вы можете прикреплять к заметкам изображения, символы, таблицы Excel, аудиофайлы и многое другое, а также извлекать текст из изображений. Вы также можете вырезать web-страницы с помощью расширения браузера и добавлять схемы и эскизы, нарисованные на планшете Surface.

Что еще уникально, так это то, что данное приложение для создания заметок предлагает средство проверки удобства чтения, выделяющее такие проблемы, как низкая контрастность, которая может затруднить чтение текста, или изображения, в которых отсутствует замещающий текст. Также есть отличные функции обмена и совместной работы, например, разрешение другим пользователям добавлять комментарии к вашим заметкам. Но лучше всего то, что бесплатная версия Microsoft OneNote включает в себя подавляющее большинство его функций. Единственная небольшая загвоздка заключается в том, что вы получаете всего 5 Gb облачного хранилища. Если вы хотите большего, вам нужно оформить подписку на Microsoft 365 Business.