Logitech Pop Keys – беспроводная клавиатура в ярком дизайне

Компания Logitech выпустила оригинальные аксессуары для ПК в ярких цветовых решениях — беспроводную механическую клавиатуру Pop Keys и Bluetooth-мышь Pop Mouse.

Logitech Pop Keys оснащена переключателями Cherry MX Brown и круглыми колпачками в нескольких схемах раскраски на выбор. Клавиатура получила выделенный блок из пяти программируемых клавиш для моментального ввода смайликов. В комплекте с устройством предлагается USB-донгл Logitech Bolt, но при желании можно выполнить и сопряжение по Bluetooth.

Logitech Pop Mouse получила яркий корпус и возможность кастомизации одной аппаратной клавиши. В устройстве не предусмотрены боковые кнопки — вместо этого дополнительный переключатель появился под колесиком прокрутки. Также был выпущен коврик размером 70 х 30 сантиметров ярко-сиреневой расцветки.

Стоимость Pop Keys составляет 99 долларов, Pop Mouse — 39,99 долларов, коврика — 19,99 долларов.