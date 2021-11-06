Lenovo увеличила квартальную прибыль на 65%, несмотря на дефицит чипов

Производитель электроники Lenovo отчитался о результатах второго квартала, который завершился у компании 30 сентября.

По данным Gartner, производитель занимает 23,7% рынка ПК. Lenovo смогла сохранить статус крупнейшего производителя компьютеров в мире, но темпы роста поставок впервые за последние пять кварталов снизились. Рост продаж ограничен дефицитом чипов. Производители микросхем не могут удовлетворить спрос на свою продукцию.

Прибыль Lenovo выросла на 65% до 512 млн. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка увеличилась на 23% до 17,9 млрд. долларов. Компании удалось наращивать выручку в более высоком темпе по сравнению с остальным рынком за счет уверенного снабжения компонентами по сравнению с конкурентами, но задержек в выполнении заказов и роста обязательств перед клиентами избежать при этом не удалось, пишет Reuters.

По данным Gartner, в прошлом квартале рост рынка ПК замедлился из-за ослабления мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на некоторых ключевых рынках. Ранее многие люди, переведенные на удаленную работу, покупали больше электроники для организации дома рабочего места и развлечений.

По данным Lenovo, рынки Северной и Южной Америк, а также Китая, показали наиболее заметный прирост выручки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии выручка сократилась.

В минувшем квартале расходы Lenovo на исследования и разработки выросли на 60%, за три года компания рассчитывает удвоить расходы на НИОКР.