Lenovo представила тонкий и легкий ноутбук Yoga Pro 14s Carbon 2022

Помимо флагманского планшета Xiaoxin Pad Pro компания Lenovo представила тонкий и легкий портативный компьютер Yoga Pro 14s Carbon 2022.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем формата 2.8К и частотой обновления 90 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и возможность воспроизведения 1,07 млрд. цветовых оттенков. Пиковая яркость достигает 600 кд/м2.

В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen 7 5800U. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 61 Вт·ч. Есть адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, два порта USB Type-C и гнездо для наушников на 3,5 мм. Ноутбук располагает звуковой подсистемой Dolby Atmos. Вес составляет 1,08 кг. Устройство функционирует под управлением операционной системой Windows 11.

В продажу ноутбук Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 поступит в этом месяце по ориентировочной цене 1250 долларов.