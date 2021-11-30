Lenovo анонсировала беспроводной проектор Yoga T500 Play с аккумулятором 22500 мАч

Компания Lenovo анонсировала новый беспроводной проектор. Модель под названием Yoga T500 Play получила мощную аккумуляторную батарею: емкость составляет внушительные 22500 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает пяти часов.

Портативный проектор имеет разрешение 1080p, яркость достигает 1400 люмен ANSI. Гаджет оборудован 2 Gb оперативной памяти и 32 Gb встроенной флеш-памяти. Устройство оснащено портами USB Type-C и USB Type-A, интерфейсом HDMI, RJ-45 и 3,5 мм аудиогнездом. Другие технические характеристики пока не раскрываются.

Китайский производитель пока не сообщил дату выхода устройства, но известно, что первые покупатели смогут приобрести проектор по ориентировочной цене 470 долларов.