Lenovo AIO520: моноблок с экраном на 23,8 дюйма, Intel Core i5-11320H и 16 Gb ОЗУ

Компания Lenovo представила новый моноблочный компьютер Lenovo AIO520. Новинка будет доступна в двух расцветках: белой и черной.

Дисплей имеет диагональ 23,8 дюйма разрешением Full HD, цветовой охват NTSC 72%, угол обзора 178 градусов и рамки с толщиной 2 мм. Экран занимает 96% площади лицевой панели. В верхней части моноблока находится веб-камера разрешением 720p со встроенными двойными микрофонами для эффективного снижения шумов окружающей среды.

Lenovo AIO520 получил 10-нанометровый процессор Intel Core i5-11320H 11-го поколения с максимальной тактовой частотой 4.5 GHz. Чип работает с интегрированной графикой Intel Iris Xe, 16 Gb ОЗУ и 512 Gb SSD.

В нижней части корпуса предусмотрено отделение, которое используется для быстрой установки и извлечения 2,5-дюймовых жестких дисков без использования каких-либо инструментов. Моноблок получил аудиосистему Harman Kardon, четыре порта USB-A, один HDMI и RJ45 для Gigabit Ethernet. Lenovo отмечает, что моноблок AIO520 разработан с учетом экологических требований и использует экологически чистые материалы, сертифицированные ЕС.

Устройство доступно по цене 860 долларов на площадке JD.com.