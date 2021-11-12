«Лаборатория Касперского» рассказывает: как выпутаться из соцсетей за 8 шагов

Иногда соцсети становятся не столько в радость, сколько в тягость. Бесконтрольное зависание в них может перегружать нервную систему, рассеивать внимание и отвлекать от важных дел. Поэтому полезно время от времени — хотя бы ради профилактики — устраивать себе цифровой детокс.

«Лаборатория Касперского» предлагает 8 простых шагов на пути к грамотному использованию гаджета:

Шаг 1. Проведите чистку ленты: бывает, что бывший одноклассник или сокурсник вдруг увлекся санскритом и по 10 раз в день публикует высказывания древних мудрецов на деванагари. Или группа про ретроавтомобили, на которую вы давно подписаны, сменила владельца и стала постить одну рекламу. Не держитесь за старое, смело отписывайтесь!

Шаг 2. Если не хочется удалять, заглушите: yе хотите отписываться от группы друга или удалять профиль магазина, который сохранили «на потом»? Попробуйте «заглушить» их. Во многих соцсетях можно скрыть обновления от аккаунта, оставив его в подписках. За отношения можно не переживать: «замьюченный» друг даже не узнает о вашем решении.

Шаг 3. Централизуйте общение: Соцсети — это, конечно, не только лента, но и общение с друзьями, родными и коллегами. Но если ваши диалоги разбросаны по полудюжине площадок, на проверку входящих может уйти масса времени — даже если вам никто не написал. Попробуйте договориться со знакомыми о том, где вас искать, и централизовать свою переписку на 1–2 площадках. Так вы сможете проверять остальные гораздо реже без страха пропустить важное сообщение.

Шаг 4. Уберите с экрана все лишнее: случалось ли вам взять телефон, чтобы проверить погоду на завтра, увидеть значок FB, открыть его на секундочку — и очнуться через два часа? Чтобы так не происходило, уберите иконки соцсетей с глаз долой — например, спрячьте их в отдельную папку или отправьте подальше на третий или четвертый экран. Так притягательные значки не будут маячить у вас перед глазами, и отучить себя от навязчивого обновления ленты станет намного легче.

Шаг 5. Отключите уведомления: можно целый день ответственно воздерживаться от просмотра ленты и даже убрать значок приложения, чтобы случайно не открыть его привычным нажатием. Но вот соцсеть присылает сообщение о новом посте, вы машинально нажимаете на коварное окошко вверху экрана, а дальше… сами знаете, как это бывает. Отключите лишние уведомления, чтобы сконцентрироваться на важном. Мы подготовили подробные инструкции, которые помогут это сделать в iOS, macOS, Windows 10 и Android.

Шаг 6. Настройте «Экранное время» или установите программу-аналог: мало что отрезвляет так, как понимание, сколько часов в день вы бесцельно блуждали по социальным сетям и мессенджерам. Если вы не боитесь узнать правду о своих цифровых привычках, вам помогут специальные инструменты. Приложения в помощь самоконтролю легко найти в официальных магазинах. Но можно даже ничего не скачивать: в настройках смартфона найдите и включите «Экранное время» (в iOS) или «Цифровое благополучие» (в Android). Поместите виджет со статистикой туда, где вы постоянно будете его видеть — на главный экран или страницу меню: так следить за собой будет легче.

Если просто цифр окажется недостаточно, настройте систему или приложение так, чтобы он позволял вам открывать соцсеть только в заранее установленное время или на ограниченное количество минут.

Шаг 7. Сделайте перерыв: В любом начинании самое важное и при этом самое сложное — сформировать новую привычку. Попробуйте на пару недель отказаться от приложений, которые отнимают у вас больше всего времени. Чтобы было проще, попробуйте представить, что вы отправились в поход без связи.

Как вариант, можно по-настоящему съездить с семьей или друзьями, скажем, в горы и отдохнуть без Интернета. Скорее всего, в отрыве от информационного потока произойдет перезагрузка, и постоянное обновление ленты перестанет казаться вам таким уж необходимым.

Шаг 8. Удалите приложение или профиль: если предыдущие способы так и не помогли обрести желанную цифровую свободу, можно попробовать подойти к вопросу радикально — снести приложение с телефона или вовсе удалить аккаунт. Не беспокойтесь: посты, переписки и фотографии вы не потеряете. Практически в любой соцсети можно деактивировать профиль, сохранив все данные, — у нас есть подробные инструкции для Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter.

Если у вас все получилось, то вы взяли под контроль свое личное время и начали правильно им распоряжаться. Но не стоит расслабляться: очень может быть, что ваш мозг попытается вернуться к старой привычке. Если через пару месяцев снова обнаружите себя обсуждающим в три часа ночи невероятно важные вопросы в комментариях к посту совершенно постороннего гражданина — просто повторите эти несложные шаги.