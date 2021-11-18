«Лаборатория Касперского» обозначила 7 важных цифровых привычек для современного ребенка

В современном мире навыки выживания в цифровом пространстве необходимы каждому. Поэтому задача родителей — научить детей существовать в мире с таким обилием информации. Эксперты «Лаборатории Касперского» обозначили семь привычек, которые помогут ребенку выработать правильное поведение в Сети.

Время без гаджетов

Когда дети много пользуются техникой, у них может возникнуть зависимость, которая может привести к проблемам со сном, резким перепадам настроения, появлению лишнего веса, снижению самооценки и неадекватному восприятию собственного тела. Что бы избежать негативных последствий мы советуем не использовать гаджеты перед сном и включать беззвучный режим на ночь. Стоит обговорить и другие ситуации, когда телефоном пользоваться нельзя в принципе, — например, во время семейного обеда.

Контролировать заряд

Несмотря на стремительное развитие технологий, современные гаджеты все равно быстро разряжаются. Чтобы ребенок всегда оставался на связи, предложите ему перед сном ставить телефон на зарядку в прихожей или на кухне. Так вы убьете двух зайцев одним выстрелом: устройство наутро всегда будет заряжено, а у ребенка не будет возможности листать смешные картинки перед сном. Также полезно будет купить ребенку внешний аккумулятор и научить всегда брать его с собой, выходя из дома надолго.

Соблюдать правила безопасности

Когда ребенок погружен в виртуальный мир, его подстерегают опасности не только в Сети, но и реальном мире. Первым делом объясните, что нельзя смотреть в телефон, когда переходишь дорогу или идешь по лестнице. Отдельно поговорите о безопасности в Интернете, ведь ребенок может столкнуться с мошенничеством, кражей личных данных, вирусами и множеством других угроз. И обязательно обратите внимание ребенка на то, что ни при каких обстоятельствах нельзя делиться в Интернете личными документами, данными с банковских карт и фотографиями, которые могут поставить его самого или кого-то из друзей в неловкую ситуацию.

Стремиться к экологичному медиапотреблению

Бесконечные уведомления утомляют и не дают сконцентрироваться на одном деле. Даже взрослым порой нелегко справиться с соблазном «на секундочку заглянуть в мессенджер» — что уж говорить о детях. Ограничьте оповещения на телефоне ребенка, чтобы он не отвлекался от учебы или других занятий, справлялся с делами быстрее и меньше уставал.

Соблюдать цифровой этикет

Как и в привычном офлайн-пространстве, в цифровом мире существуют негласные нормы этикета. Эти правила человек обычно усваивает через общение в Сети. Но ребенку стоит помочь избежать неловких ситуаций, заранее рассказав о некоторых нормах. Например, объяснить, что можно, а чего не стоит делать и говорить онлайн. Универсальная проверка — задать себе вопрос: сказал бы я это человеку вживую? Писать оскорбления и унижать людей в Интернете — неприемлемо.

Систематизировать информацию

Порядок в телефоне и на компьютере — отражение порядка в голове. Хаос в шкафу вряд ли серьезно осложнит жизнь вашему ребенку, а вот потерянные пароли, файлы или забытые телефонные номера могут. Ребенка стоит с детства приучать к систематизации данных.

Устраивать регулярный «цифровой детокс»

Цифровизация коснулась почти всех сторон жизни ребенка: общения с родителями и друзьями, учебы, хобби. Как бы родители ни старались минимизировать экранное время детей, перенасыщения информацией, скорее всего, не избежать. А значит, ребенку нужно уметь останавливаться и снижать роль Интернета в своей жизни: сначала с вашей помощью, а потом и самостоятельно. Более эффективный (но и более сложный) способ борьбы с информационным перенасыщением — «цифровой детокс», то есть полный отказ от гаджетов на тот или иной срок. Проводить его лучше регулярно.

Цифровая эпоха поставила перед родителями новые задачи. Решая их, важнее всего не забывать, что лучший пример — личный. Соблюдать эти правила будет непросто, но со временем они войдут в привычку и сделают жизнь ребенка ярче.