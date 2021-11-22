«Лаборатория Касперского»: большинство пользователей в мире считают недопустимой цифровую слежку за своими партнерами

Согласно новому опросу «Лаборатории Касперского»*, 70% пользователей по всему миру считают неприемлемой цифровую слежку за своими партнерами. Из тех, кто все же считает это допустимым при определенных обстоятельствах, 63% следили бы за партнерами из соображений безопасности, 64% пошли бы на такое при подозрении об измене, а 50% — если бы подозревали партнеров в незаконной деятельности.

«По данным нашего опроса, больше трети (37%) респондентов беспокоит, что их партнер может нарушить их цифровую приватность. В частности, они опасаются, что близкий человек мог ранее или может сейчас мониторить все их действия в соцсетях (53%) или читать их текстовые сообщения (51%), — отмечает Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского». — Сегодня угрозу для приватности представляют в том числе сталкерские программы**. Поэтому необходимо понимать, как работает такое ПО и что делать в случае столкновения с ним. Чтобы противостоять этой угрозе, два года назад была создана Коалиция по борьбе со сталкерским ПО (Coalition Against Stalkerware). Сегодня, помимо “Лаборатории Касперского”, в нее входят более 40 организаций со всего мира».

Если пользователь подозревает что на его устройстве установлено сталкерское ПО, «Лаборатория Касперского» рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:

не спешить удалять шпионскую программу, если она была обнаружена на личном устройстве, так как это может заметить злоумышленник;

связаться с правоохранительными органами и организациями, оказывающими поддержку жертвам домашнего насилия, чтобы спланировать стратегию защиты (список таких организаций в ряде стран можно найти на сайте stopstalkerware.org);

посмотреть видео Коалиции по борьбе со сталкерским ПО о способах защиты;

ознакомиться с материалами на сайте Коалиции, здесь есть страница, посвященная обнаружению, удалению и предотвращению столкновения со сталкерским ПО;

использовать специальные решения, например Kaspersky Internet Security для Android, чтобы определить, установлено ли на устройстве сталкерское ПО.

«В Национальной сети по борьбе с насилием в семье рады, что “Лаборатория Касперского” предпринимает шаги для повышения осведомленности о приватности и использовании шпионских программ в личных отношениях. В этой области не хватает данных, поэтому мы с нетерпением ждем, что эта информация будет использована для повышения уровня безопасности и защиты конфиденциальности пострадавших», — комментирует Эрика Олсен (Erica Olsen), директор Национальной сети по борьбе с насилием в семье (NNEDV).

О Коалиции по борьбе со сталкерским ПО

Коалиция создана в ноябре 2019 года с целью бороться с насилием, преследованием и харассментом, для которого используется сталкерское ПО. В настоящее время в нее входят более 40 организаций, в числе которых производители решений в сфере информационной безопасности и НКО, помогающие жертвам насилия. Учитывая глобальную социальную значимость проблемы, а также регулярное появление новых образцов подобных программ, Коалиция по борьбе со сталкерским ПО открыта для новых партнерств и призывает различные организации к сотрудничеству. Узнать больше можно на сайте www.stopstalkerware.org. В настоящий момент информация доступна на английском, французском, итальянском, испанском, немецком и португальском языках.

* Опрос, приуроченный к годовщине создания Коалиции по борьбе со сталкерским ПО в ноябре 2019 года, был проведен компанией Sapio Research в сентябре 2021 года по заказу «Лаборатории Касперского». В нем приняли участие более 21 000 человек в 21 стране.

** Сталкерское ПО — это коммерческие программы для слежки, которые часто используются для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. С помощью сталкерских приложений можно получить доступ к личным данным жертвы: сообщениям, фотографиям, страницам в соцсетях, данным геолокации, аудио- и видеозаписям (в том числе в режиме реального времени). Отличительной особенностью такого шпионского ПО является то, что для его установки и настройки необходим физический доступ к устройству жертвы. При этом такие программы работают в скрытом фоновом режиме, а жертва даже не подозревает об их присутствии.