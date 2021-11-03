«Лаборатория Касперского»: 36% людей чувствуют себя более энергично к концу рабочего дня после перехода на удалёнку

По данным опроса «Лаборатории Касперского»*, более чем у половины людей (54%) по всему миру после перехода на удалённый режим работы увеличилась нагрузка, причём у 18% значительно. Несмотря на это, у 36% к концу дня остаётся больше сил, чем при работе в офисе.

В целом 41% респондентов, перейдя на дистанционный формат, стали чувствовать себя более комфортно. В то же время доля людей, которые испытали дискомфорт из-за оторванности от коллег, довольно значительна: 36% больше уставали, а 33% чувствовали себя более тревожно.

Смешанный формат работы (частично из дома, частично из офиса) набирает популярность. К середине 2021 года на него по тем или иным причинам перешли 45% людей по всему миру. «Лаборатория Касперского» напоминает всем, кто работает удалённо или в гибридном формате, о необходимости соблюдать базовые правила информационной безопасности: не открывать подозрительные ссылки, особенно в письмах от незнакомых отправителей, создавать отдельные сложные пароли для каждого аккаунта и регулярно менять их.

«Удалённый формат работы связан с повышенным количеством рисков информационной безопасности, в том числе из-за активного использования так называемых теневых IT — не одобренных компанией сервисов, которые сотрудники всё равно используют для работы, — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Вот почему очень важно повышать уровень цифровой грамотности сотрудников, а также принимать специальные меры профилактики, ориентированные на защиту организации, чьи сотрудники работают удалённо».

«Лаборатория Касперского» рекомендует организациям, чьи сотрудники работают удалённо, придерживаться следующих мер кибербезопасности:

регулярно обновлять все рабочие устройства, программное обеспечение, приложения и сервисы;

строго контролировать использование IT-драйверов, ввести ограничения по скачиванию сторонних приложений;

проверить права доступа сотрудников и актуализировать их при необходимости;

настроить сотрудникам VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией;

регулярно проводить тренинги по информационной безопасности;

установить проверенное защитное ПО для бизнеса, такое как Kaspersky Endpoint Security Cloud, на все конечные устройства, включая мобильные. В нём есть функция обнаружения теневых IT-ресурсов, которая поможет обезопасить периметр организации.

* Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведён «Лабораторией Касперского» в мае-июне 2021 года. В нём приняли участие 4 303 специалиста из компаний с более чем 50 сотрудниками из 31 страны.