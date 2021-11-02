Криптовалюта SQUID по «Игре в кальмара» оказалась аферой: ее курс упал с 2861 доллара до нуля

Мошенникам удалось неплохо поживиться на популярности сериала «Игра в кальмара», созданного южнокорейским режиссером Хван Дон Хеком. Запущенная по мотивам фильма криптовалюта SQUID потеряла всю свою ценность, поскольку выяснилось, что это явное мошенничество.

SQUID позиционировалась как «криптовалюта для игры с целью заработка». Изначально создатели цифровой валюты обещали устроить онлайн-розыгрыш, аналогичный играм в сериале. Победителю было обещано 90% от собранных средств, 10% суммы организаторы игры собирались оставить себе.

В последние дни SQUID резко подскочила в цене, но потом упала почти до нуля. Курс обвалился после роста до рекордных 2,86 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.

Как сообщало Би-би-си, SQUID критиковали за то, что она не позволяла людям перепродавать свои токены. Этот вид мошенничества криптоинвесторы называют «выдергиванием ковра». Происходит это, когда промоутер цифрового токена привлекает покупателей, после прекращает торговую деятельность и уходит с деньгами, полученными от продаж. Согласно технологическому сайту Gizmodo, разработчики Squid заработали примерно 3,38 млн. долларов.

Эксперты по криптовалютам предупреждали о нескольких явных признаках того, что это, скорее всего, мошенничество. Наиболее показательным было то, что люди, купившие токены Squid, не могли их продать. Веб-сайт больше не работает в Сети, и аккаунты в социальных сетях, рекламирующие токены, также исчезли. В криптовалюту при этом успели вложиться более 40 тыс. человек.

«Это одна из многих схем, с помощью которых наивные розничные инвесторы вовлекаются и эксплуатируются недоброжелательными крипто-промоутерами», — сказал Би-би-си экономист Корнельского университета Эсвар Прасад.

Он также отметил, что покупатели должны быть осведомлены при покупке криптовалют, так как регулятивный надзор практически отсутствует. Squid был доступен для продажи на децентрализованных криптобиржах, включая PancakeSwap и DODO, что позволяет покупателям напрямую подключаться к продавцам без центрального органа.

Это не первый пример того, как мошенники используют поп-культуру для привлечения внимания широких масс к своему продукту. Аналогичная ситуация произошла в начале этого года с криптовалютой Mando, которая использовала изображения из сериала Disney+ «Мандалорец».