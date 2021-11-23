Комплексный проект по созданию IT-инфраструктуры в новом административном здании ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство»

1 марта 2021 года было введено в эксплуатацию новое административное здание ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», в церемонии открытия которого приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. В новом здании созданы локальная инфраструктура информационных технологий, системы видеоконференций и связи, отвечающие международным требованиям.

В рамках проекта оснащения здания современными технологическими системами, осуществленного со стороны компании iTech Group, была построена телекоммуникационная и мультимедийная инфраструктура 6-этажного здания ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» «под ключ». В число элементов системы вошли:

структурированная кабельная система;

локальная вычислительная сеть на основе проводных и беспроводных решений;

телефония и мультимедийная инфраструктура;

электроснабжение помещений;

технические средства безопасности;

автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

При строительстве локальной вычислительной сети и системы беспроводного доступа стандарта Wi-Fi с учетом требований заказчика была создана административная сеть, построенная на базе решений компании Aruba. Эта компания давно зарекомендовала себя не только в качестве производителя качественного и надежного телекоммуникационного оборудования, но и прекрасного партнера. Мы ставили перед собой задачу построения надежной и стабильной сетевой инфраструктуры и с помощью решений компании Aruba достигли поставленной цели.

С целью реализации программных и аппаратных решений для видеоконференцсвязи и удаленной работы выбор был остановлен на решениях российского производителя TrueConf. TrueConf позволяет объединить компьютеры в сети, мобильные устройства, стационарные номера, переговорные комнаты и сторонние решения видеоконференцсвязи в рамках одной корпоративной сети. Видеосвязь TrueConf доступна на любом устройстве на базе Windows, macOS, Linux, iOS, Android и Android TV, а также в браузерах. В результате внедрения решений TrueConf удалось построить защищенную сеть видеосвязи, которая объединила сотрудников пароходства.

Именно эти преимущества в совокупности с качественной и оперативной поддержкой локальной команды и техническими специалистами производителя стали причиной выбора решений TrueConf. Ведь не даром программным оборудованием для видеоконференций этого производителя пользуются даже в SpaceX. Широкая совместимость решений TrueConf позволила нам настроить возможность участия в видеоконференциях с различных устройств и разных платформ, — отмечает директор по развитию бизнеса компании iTech Group, занимавшейся реализацией проекта, Ровшан Акбаров. — Сегодня, кроме видеоконференций, которые организуются непосредственно в административном здании, возможность трансляции распространяется и на корабли пароходства, позволяя экипажам быть постоянно в курсе всех событий и участвовать на встречах в режиме онлайн. Также нами было осуществлено внедрение IP-АТС 3CX в новом административном здании ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство». В этом элементе IT-инфраструктуры были задействованы аппараты нашего давнего партнера — немецкой компании SNOM. Необходимо отметить, что все эти компании проявили себя как надежные партнеры и отнеслись к реализации столь масштабного проекта с огромной ответственностью. От имени нашей компании я хочу высказать признательность сотрудникам этих компаний.

Для успешного функционирования организации требовалась единая система коммуникаций, а также современное конференц-оборудование для оснащения многочисленных переговорных пространств. С этой целью административное здание ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» предлагает несколько конференцзалов различного размера, вплоть до зала, вмещающего 250 человек. Все помещения оснащены инновационными мультимедийными решениями, включая системы синхронного перевода, проекторы, проекционные экраны и т.д. В качестве средств отображения в ряде помещений используются LED-панели и мониторы LG диагональю до 98”. Управление оборудованием осуществляется с помощью интерактивных панелей. Для удобства сотрудников пароходства подготовка оборудования к работе и завершение работы полностью автоматизированы. Залы для проведения видеоконференций и музей пароходства оснащены системами звукоусиления, в которых применены направленные и общие звуковые системы английской компании Martin Audio, а также камеры австралийского производителя Blackmagic Design, которые автоматически фокусируются на выступающем спикере.

Безопасность административного здания также является одним из первостепенных элементов безотказной и устойчивой работы IT-инфраструктуры. Кроме стандартных систем видеонаблюдения, мониторинг которых благодаря созданным коммуникационным каналам, могут осуществлять не только ответственные сотрудники, но и руководство пароходства, специалистами iTech Group были реализованы программные и аппаратно-программные решения для обеспечения безопасности сетей и информационных систем на разных уровнях от такого известного разработчика, как Sophos. В линейке разработчика есть решения для защиты стационарных компьютеров и мобильных устройств, а также для комплексной безопасности сетевых инфраструктур и серверов.

Но основная наша гордость — это внедрение инновационных мультимедийных решений в музее ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», который носит название «Свидетель трех веков». Это было не столько сложное, сколько интересное интеграционное решение, выполненное под требования заказчика и с использованием самого разного технологичного оборудования. Я бы сказал, что каждый, даже самый маленький элемент музея, является его интеграционной частью. Программное обеспечение, специально разработанное специалистами iTech Group, позволяет управлять мультимедийной составляющей музея и комнатами для конференций. Также интерактивные решения были применены и в библиотеке пароходства, — говорит менеджер проекта Турал Заргаров. — Это был проект, над которым мы работали совместно с представителями ЗАО. Нам удалось создать IT-инфраструктуру, отличающуюся беспрерывностью работы, повышенной устойчивостью и комплексностью за счет автоматизации практически всех процессов, происходящих в новом здании. Нами были учтены даже нюансы мониторинга коммуникационных комнат, располагающихся на каждом этаже, а также автоматический ввод в действие резервных мощностей в случае выхода из строя элементов основной инфраструктуры.

При проектировании и выполнении работ компания iTech Group опиралась на международные стандарты качества, безопасности и надежности. Все созданные решения рассчитаны на длительную эксплуатацию и обладают большим потенциалом масштабирования. Комплексность проекта по созданию IT-инфраструктуры ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» заключалась в привлечении большого числа производителей оборудования и их построении на их базе мультиплатформенного интеграционного решения.

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