Компания McAfee продана группе инвесторов за 14 млрд. долларов

Американский разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee продан группе инвесторов за более чем 14 млрд. долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В консорциум покупателей разработчика вошли частные инвестиционные компании Advent, Permira, Crosspoint и CPPIB, канадский пенсионный фонд CPP Investments, сингапурский суверенный фонд GIC и подразделение Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Сообщается, что цена компании будет исходить из стоимости каждой акции на уровне 26 долларов. Таким образом, стоимость сделки представляет собой премию в 22,6% по сравнению с ценой акций McAfee на момент закрытия торгов 4 ноября (21,21 долларов). Сделка будет закрыта в первой половине 2022 года.

Компания McAfee была основана в 1987 году Джоном Макафи (John McAfee), который покинул ее в 1994 году. В 2010 году McAfee была приобретена Intel за 7,68 млрд. долларов. В 2016 году Intel продала контроль над компанией фонду прямых инвестиций TPG за 4,2 млрд. долларов. Intel по-прежнему владеет небольшой долей McAfee, среди других владельцев компании — Thoma Bravo LP и сингапурский суверенный фонд GIC. В октябре прошлого года компания вернулась на публичный фондовый рынок.