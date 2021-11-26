Компания LG Electronics объявила о смене CEO

Компания LG Electronics (LG) объявила о том, что Уильям Чо (William Cho), директор по вопросам стратегического развития, с 1 декабря приступит к исполнению обязанностей CEO.

С 2019 года Уильям Чо отвечал за создание Центра бизнес-инкубации LG (Business Incubation Center) и реализацию новых возможностей для бизнеса с помощью запуска собственных предприятий компании, а также поиска новых партнеров. Кроме того, он в течение шести лет занимал пост президента североамериканского подразделения LG.

Присоединившись к Goldstar в 1987 году и проработав четыре года в зарубежном офисе LG в Германии, Уильям Чо стремительно продвигался по карьерной лестнице, занимая посты президента LG Electronics в Канаде, Австралии и США. Выпускник Пусанского университета, Чо получил степень магистра в области бизнеса в Университете Ёнсе в Сеуле.

Среди других важных изменений – это назначение Ким Бён Хуна (Kim Byoung-hoon) на должность главного технологического директора. Чан Ик Хван (Jang Ik-hwan) получил повышение в должности с поста старшего вице-президента до исполнительного вице-президента, а старший вице-президент Ын Сок Хён (Eun Seok-hyun) был назначен руководителем дочернего предприятия Vehicle Component Solutions Company по разработке компонентов для транспортных средств.