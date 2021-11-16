Компания Kioxia представила твердотельные накопители серии BG5 с интерфейсом PCIe 4.0. SSD разработаны для обеспечения оптимального соотношения производительности, стоимости и мощности, поддерживают до 64 ГТ/с (используется PCIe Gen4 c четырьмя линиями) и построены на базе памяти 3D BiCS FLASH пятого поколения. Они предназначены для использования в игровых компьютерах, рабочих станциях и других системах потребительского уровня.

Изделия выполнены в компактном одностороннем термически оптимизированном форм-факторе M.2 2230 с улучшенными тепловыми характеристиками. Кроме того, будут доступны версии популярного типоразмера M.2 2280. В серию BG5 вошли модели вместимостью 256, 512 Gb и 1 Tb.

Заявленная скорость последовательного чтения составляет до 3500 МБ/с, последовательной записи — до 2900 МБ/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет до 500 000 при произвольном чтении информации и до 450 000 при произвольной записи.

Накопители не имеют DRAM-буфера, но поддерживают технологию Host Memory Buffer (HMB), протокол NVMe 1.4. Отмечается поддержка стандартов шифрования TCG Pyrite и Opal, а также функция сквозной защиты данных для обеспечения безопасности информации как частных, так и корпоративных систем.

Образцы NVMe-накопителей Kioxia BG5 уже рассылаются ключевым партнерам компании. Дата начала продаж и цена будут объявлены производителем позднее.