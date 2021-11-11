Kioxia представила твердотельные накопители форм-фактора EDSFF с интерфейсом PCIe 5.0

Компания Kioxia представила твердотельные накопители CD7 E3.S. Отмечается, что это первые в отрасли SSD форм-фактора Enterprise and Data Center (EDSFF) E3.S, оснащенные интерфейсом PCIe 5.0.

Устройства линейки CD7 E3.S построены на базе тестовых образцов SSD форм-фактора E3.S, представленных Kioxia на прошлогоднем мероприятии Flash Memory Summit. В них увеличена плотность флеш-памяти на каждый носитель, что позволило оптимизировать эффективность энергопотребления и использования стоечного пространства.

Накопители форм-фактора EDSFF E3.S лучше подходят для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов и систем хранения по сравнению с накопителями форм-фактора 2,5 дюйма, унаследованного у HDD. Новый форм-фактор позволяет улучшить тепловые характеристики и циркуляцию воздуха в стойке, а поддержка накопителями E3.S более высокого бюджета мощности и лучшая целостность сигнала обеспечивают производительность, предусматриваемую технологией PCIe 5.0 и ее будущими версиями.

Kioxia — участник группы разработчиков решений EDSFF; компания сотрудничает с ведущими разработчиками серверов и систем хранения, чтобы раскрыть весь потенциал флеш-памяти, а также технологий NVMe и PCIe.

Серия CD7 E3.S включает твердотельные накопители объемом до 7,68 Tb, оснащенные интерфейсом PCIe 5.0 х2 и оптимизированые для производительности PCIe c двумя линиями. Использование меньшего количества линий PCIe увеличивает количество поддерживаемых PCIe-устройств. В накопителях используется флеш-память 3D TLC BiCS FLASH производства Kioxia. Скорость последовательного чтения достигает 6450 МБ/с, а производительность на операциях чтения с произвольным доступом — 1 050 000 IOPS. Задержки чтения и записи равны 75 мкс и 14 мкс соответственно, что примерно на 17% и 60% ниже, чем у твердотельных накопителей Kioxia с интерфейсом PCIe 4.0 предыдущего поколения.

В корпус моделей E3.S встроены светодиоды, поэтому отпадает необходимость устанавливать дополнительные светодиоды, традиционно встраиваемые в лоток для носителей, что способствуют снижению стоимости системы.

Компания уже отгружает ознакомительные образцы накопителей серии CD7 E3.S отдельным OEM-заказчикам.