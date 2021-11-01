Интернет-Премия NETTY2021 приглашает к участию!
1 ноября стартует Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY2021.
NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские IТ-проекты, web-сайты, приложения, социальные ресурсы и передовых деятелей в сфере информационных технологий и проводится в этом году в 16-й раз.
Прием заявок участников конкурса будет продолжаться на сайте www.netty.az с 1 по 30 ноября 2021 года. С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов. 8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.
Победители NETTY2021 будут официально объявлены на торжественной церемонии награждения. В связи c COVID-19 мероприятие будет проводиться в гибридном режиме с упором на онлайн-трансляции и интерактив.
На соискание премии можно выдвигаться по следующим направлениям: web-сайты, приложения, ресурсы на социальных платформах. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям. Оценка участников осуществляется по следующим трем критериям: идея, содержание, исполнение.
Регистрация заявок платная. Для потенциальных участников действует льготный период. Так, с 1 по 7 ноября стоимость регистрации заявки составляет всего 1 манат. Только одобренные со стороны оргкомитета заявки получат ссылку на оплату и продолжат участие.
Виртуальное жюри формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».
Экспертный совет формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.
«Академия NETTY» представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из существующих номинаций по каждому из направлений.
В 2021 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:
- Государство и Общество
- Бизнес и Финансы
- Наука, Образование и Инновации
- Здоровье, Спорт и Туризм
- Информация и Новости
- Культура, Искусство и Творчество
Также будут определяться победители во внеконкурсных почетных номинациях:
- ИТ-Событие года
- За личный вклад в развитие ИТ в Азербайджане
Премию в текущем году поддерживают:
- Генеральный партнер — NAR.
- Официальными партнерами премии выступают компания Golden Pay, компания SmartHost, компания Renley.
- Информационные партнеры проекта: журнал Infocity, газета «Каспий», порталы Oxu.az, Media.az.
По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].