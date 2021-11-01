Интернет-Премия NETTY2021 приглашает к участию!

1 ноября стартует Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY2021.

NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские IТ-проекты, web-сайты, приложения, социальные ресурсы и передовых деятелей в сфере информационных технологий и проводится в этом году в 16-й раз.

Прием заявок участников конкурса будет продолжаться на сайте www.netty.az с 1 по 30 ноября 2021 года. С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов. 8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

Победители NETTY2021 будут официально объявлены на торжественной церемонии награждения. В связи c COVID-19 мероприятие будет проводиться в гибридном режиме с упором на онлайн-трансляции и интерактив.

На соискание премии можно выдвигаться по следующим направлениям: web-сайты, приложения, ресурсы на социальных платформах. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям. Оценка участников осуществляется по следующим трем критериям: идея, содержание, исполнение.

Регистрация заявок платная. Для потенциальных участников действует льготный период. Так, с 1 по 7 ноября стоимость регистрации заявки составляет всего 1 манат. Только одобренные со стороны оргкомитета заявки получат ссылку на оплату и продолжат участие.

Виртуальное жюри формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри».

Экспертный совет формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.

«Академия NETTY» представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из существующих номинаций по каждому из направлений.

В 2021 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

Государство и Общество Бизнес и Финансы Наука, Образование и Инновации Здоровье, Спорт и Туризм Информация и Новости Культура, Искусство и Творчество

Также будут определяться победители во внеконкурсных почетных номинациях:

ИТ-Событие года За личный вклад в развитие ИТ в Азербайджане

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер — NAR.

Официальными партнерами премии выступают компания Golden Pay, компания SmartHost, компания Renley.

Информационные партнеры проекта: журнал Infocity, газета «Каспий», порталы Oxu.az, Media.az.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].