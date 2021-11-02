IDC: компания Apple – лидер на рынке планшетов

По данным аналитической компании IDC, глобальные поставки планшетов в третьем квартале 2021 года составили 42,3 млн. единиц, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. Но этот спад никак не отразился на Apple. Напротив, доля компании в очередной раз выросла.

Поставки Apple iPad в третьем квартале составили 14,7 млн. единиц, тогда как годом ранее они составляли 14 млн. единиц. В годовом исчислении – рост продаж на 4,6%. Благодаря этому Apple увеличила долю на рынке планшетов до 34,6%. Выручка Apple от продаж iPad в третьем квартале составила 8,3 млрд. долларов, что соответствует росту на 21% в годовом исчислении.

Второе место занимает компания Samsung с долей рынка 17,7%, Amazon имеет третье место с рынка 11,1%. Поставки планшетов Samsung и Amazon упали на 11,1% и 13,3% в годовом исчислении соответственно.

Apple ожидает, что из-за продолжающихся ограниченных объемов поставок, продажи iPad в сезон праздничных закупок не увеличатся.