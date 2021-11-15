Hyundai в следующем году выпустит на рынок автомобили с автопилотом третьего уровня

Hyundai Motor Group на конференции для разработчиков сообщили о намерении со следующего года применить автопилот третьего уровня на серийных машинах. Об этом пишет ресурс Business Korea. Предполагается, что первой моделью с соответствующей функциональностью станет флагманский седан Genesis G90 нового модельного года. Автопилот третьего уровня позволяет водителю убирать руки с руля в ряде некоторых ситуаций.

В ближайшие годы компания также рассчитывает внедрить автопилот четвертого уровня на различных моделях. На базе Nexo сейчас создается роботизированное такси, которое сможет автоматически перемещаться в условиях городского трафика. IONIQ 5 также получит эту систему, а первые пробные поездки электромобиль совершит в Сеуле в следующем году. Роботизированные такси на базе этой модели начнут осуществлять коммерческие перевозки в 2023 году.

Кроме того, в менее продвинутых моделях Hyundai добавит функцию автоматической парковки транспортного средства, которая позволит размещать машину в тесных пространствах без водителя внутри салона.