Huawei выпустила smart-колонку AI Speaker 2e

Так как Huawei стало трудно развивать бизнес смартфонов из-за санкций, введенных США, китайский гигант сосредоточился на других продуктах. Компания выпустила в Китае новую недорогую smart-колонку Huawei AI Speaker 2e.

Гаджет получил форму в виде таблетки и пластиковый корпус с тканевой передней частью, под которой спрятан LED-дисплей. Колонка умеет показывать время, погоду и температуру. За звук отвечает пассивный излучатель и динамик на 2,5 дюйма с мощностью 6 Вт. В устройстве есть несколько кнопок управления и микрофон для разговоров. Работает Huawei AI Speaker 2e. под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS.

Стоимость в Китае составляет 31 доллар. Новинка уже поступила в продажу.