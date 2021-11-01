Huawei Sound Joy: беспроводная колонка с четырьмя динамиками и автономностью до 26 часов

Компания Huawei представила в Европе новую беспроводную колонку Sound Joy. Smart-динамик разработан совместно с французской компанией Devialet, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей аудиотехник.

Колонка получила цилиндрическую форму и корпус из плотной ткани. Высота составляет 202 мм, диаметр — 73 мм, а вес — 680 гр. Есть защита от воды по стандарту IP67. Ее можно погружать под воду до 1 метра в течение 30 минут.

В новинке имеется четыре динамика, способные воспроизводить звук 79 дБА на расстоянии 2 метров. Обещается, что аудиовыход будет иметь мощные басы, а высокочастотные динамики будут воспроизводить высокие частоты. Работает устройство по Bluetooth 5.2. Гаджет поддерживает кодеки AAC и SBC.

За автономность отвечает аккумулятор на 8800 мАч. Его должно хватить до 26 часов автономной работы. Колонка поддерживает 40-ваттную зарядку (10 минут дают 1 час работы). Новинка получила кнопку для запуска голосового ассистента и ряд умных функций.

На Huawei Sound Joy уже открыт предзаказ в Европе. Продажи начнутся 10 ноября по цене 149 евро.