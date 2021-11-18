Huawei MateBook E – планшет с 12,6-дюймовым OLED-экраном и процессорами Intel Tiger Lake

Компания Huawei представила новый планшетный компьютер MateBook E, работающий под управлением операционной системы Windows 11. В комплект поставки входит стыкуемая клавиатура. В топовой версии имеется фирменный стилус M-Pencil, способный распознавать 4096 уровней нажатий. MateBook E выступает конкурентом iPad Pro и планшету Surface Pro.

MateBook E позиционируется как первый ноутбук Huawei с OLED-экраном. Он получил 12,6-дюймовую матрицу разрешением 2560 х 1600 пикселей, максимальной яркостью 600 нит, 100% охватом пространства DCI-P3 и точностью цветопередачи ΔE<1. Экран занимает 90% площади фронтальной панели. Толщина устройства составляет 7,9 мм, вес — 709 гр.

Используются процессоры Intel Core i5 или Core i7 11-го поколения. Для охлаждения предусмотрен миниатюрный кулер толщиной 4 мм, а по бокам имеются небольшие вентиляционные отверстия. Планшет получил 8 Мп фронтальную камеру и 13 Мп основную камеру с возможностью съемки видео в 4K.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 42 Вт·ч, заявленная максимальная автономность — 5–8 часов в зависимости от сложности выполняемых на устройстве задач. MateBook E поставляется с зарядным устройством мощностью 65 Вт — с его помощью планшет заряжается на 54% за полчаса. На полную зарядку необходимо 90 минут.

Есть боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу включения, и четыре громкоговорителя. Клавиатура имеет сенсорную панель управления курсором, подсветку клавиш и встроенный модуль NFC. Имеется разъем USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4.

Стоимость Huawei MateBook E в нескольких конфигурациях:

Intel Core i5, 8 Gb ОЗУ, 256 Gb ПЗУ и клавиатура — 941 доллар;

Intel Core i5, 16 Gb ОЗУ, 512 Gb ПЗУ и клавиатура — 1098 долларов;

Intel Core i7, 16 Gb ОЗУ, 512 Gb ПЗУ и клавиатура — 1255 долларов;

Intel Core i7, 16 Gb ОЗУ, 512 Gb ПЗУ, клавиатура и стилус — 1364 доллара.

Продажи в Китае стартуют 1 декабря.