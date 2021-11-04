04.11.2021

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HP Omen 27c: изогнутый игровой монитор с частотой 240 Hz

HP Omen 27c

Компания HP представила новый игровой монитор с изогнутым экраном Omen 27c. Новинка оснащена 27-дюймовым экраном разрешением 2560 x 1440 пикселей. Панель имеет изгиб 1000R и частоту обновления 240 Hz. Такая частота поддерживается при подключении через разъем DisplayPort. Если же использовать HDMI, то этот показатель уменьшится до 144 Hz.

Дисплей имеет контрастность 3000:1, яркость в 450 кд/м2 и поддерживает HDR400. Заявлено 99% охвата цветовой гаммы DCI P3. Поставляется новинка с регулируемой подставкой.

Монитор HP Omen 27c уже продается на официальном сайте компании за 530 долларов.

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