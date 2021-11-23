«Хотите изучить азбуку IT-сферы? Попробуйте себя в роли инженера или специалиста технической поддержки»

Неспециалистам сложно понять мир информационных технологий. Здесь все далеко не так, как, например, на рынке автомобилей или жилья. Здесь ценности, скорее, нематериальные, и они находятся в постоянном движении. Современный мир неразрывно связан с высокими технологиями, и сегодня IT-специалисты требуются практически во всех отраслях экономики. Именно поэтому необходимость подготовки кадров для этого направления сейчас важна как никогда, особенно в Азербайджане, взявшем курс на постепенный уход от сугубо нефтяной экономики. О том, как привлечь молодежь в IT-сферу, а также об имеющихся проблемах в этой области и как с ними справляются в НПК R.I.S.K., читайте в нашем интервью с экспертом-инженером департамента инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Division — ISD) Рашадом Мамедовым. Это довольно известная личность на локальном IT-рынке, и, несмотря на то, что многие ученики Рашада Мамедова сегодня занимают руководящие посты не только в азербайджанских компаниях, в том числе и в самой компании R.I.S.K., но и за рубежом, он по-прежнему остается для них наставником, которого с немалой долей теплоты называют «дядей».

— Насколько острой в Азербайджане является проблема нехватки кадров в IT-сфере?

— Такая проблема сегодня наблюдается во всем мире, и многие аналитические агентства постоянно пытаются подсчитать перспективы этого рынка. У нас в стране, лишь по поверхностным подсчетам, объем такого дефицита составляет несколько десятков тысяч специалистов. Азербайджан сегодня далек от стран, где число жителей, занятых в IT-сфере, является достаточным. Чтобы восполнить этот дефицит, государство и бизнес, а это те две движущие силы цифровизации в стране, должны предпринять серьезные меры. И начинать нужно именно с образования, чтобы создавать стимулы для развития профессий в сфере информационных технологий. Необходимо давать начальные знания уже в школах, чтобы к моменту поступления в вуз абитуриент понимал, какую специальность выберет после окончания обучения, прилагая при этом в процессе учебы немалые усилия, занимаясь самообразованием. К сожалению, сегодняшний уровень знаний, который дают наши вузы, серьезно отстает от западного, поэтому самообразование и является одним из выходов.

— Вы много общаетесь с молодежью, проходящей в вашем отделе стажировку или практику. Можно понять, почему молодые люди выбирают IT-специальности и какие тренды сегодня наблюдаются в этой сфере?

— Работа в IT становится привлекательной для молодых людей, потому что здесь сегодня неплохой заработок и есть возможность для самореализации. Правда, направление потока желающих работать в IT-сфере сегодня коренным образом меняется и будет меняться неоднократно в ближайшее время. Если многие менеджеры, которые проходили свой пусть становления как специалиста, начинали свой путь в IT именно с сервисного центра в нашей компании, работа в котором позволяла понять азы hardware и основных операционных систем, познакомиться с начальным уровнем построения сетей, а также вникнуть в принципы работы технической поддержки, то сегодня молодежь видит себя программистами или менеджерами проектов, специалистами по кибербезопасности, старается понять принципы работы и управления облачными сервисами, аналитики Больших Данных, искусственного интеллекта и т.п. Мы в данном случае берем на себя роль вуза, помогая им определиться с будущей профессией. И если я вижу, что у практиканта присутствует логическое мышление, подкрепленное неплохими знаниями в математике и информационных технологиях, развивая которые он может стать талантливым программистом или специалистом другого профиля, то перенаправляю его в соответствующий департамент. Главное, — это помочь человеку осознать свой выбор.

— Какие, по-вашему, элементы IT-образования необходимы в вузах?

— Сегодня цифровая составляющая есть практически в любой сфере экономики. В любой отрасли, стремящейся к автоматизации, цифровизации, компьютеризации всегда найдется место и IT-специалисту, и профессиональному пользователю цифровых решений. Это может быть, например, медик, который работает со сложными медицинскими аппаратами, либо консультирует людей с помощью инструментов телемедицины. Нужны IT-специалисты в аграрной сфере и во многих других. Образовательные программы должны быть ориентированы, в первую очередь, на донесение до молодежи сведений о том, каким образом цифровые технологии могут помочь упростить работу в различных сферах экономики.

Нужно максимально объективно описывать образ той деятельности, в которую молодому человеку предстоит погрузиться. Рассказать, что там сложно и что просто, что можно получить, какие следующие шаги осуществить, показать примеры успешных результатов, на кого равняться и через что нужно пройти, чтобы добиться успеха. Следует объяснять, что, если ты, например, сформируешь у себя логическое мышление, то можешь быть не только специалистом в IT-компании, но и заниматься инженерными вопросами в любой сфере.

— А какие бы изменения вы хотели увидеть в процессе получения образования?

— На сегодня отечественная система подготовки специалистов для IТ-индустрии не соответствует требованиям отрасли. Студентам продолжают давать уже ненужные фундаментальные и очень быстро устаревающие технологические знания, в недостаточном объеме формируя необходимые практические навыки. Мы получаем после вузов молодежь, которую продолжают учить писать на практически «мертвых» языках программы для вычисления значения интеграла. По сути, вузы не готовят IT-специалистов, инженеров-разработчиков или программистов, возлагая эту ответственность на компании, куда они по окончании учебы пытаются устроиться. Так что сразу востребованными на рынке могут быть только достаточно продвинутые самоучки или те, кто смог получить техническое образование за рубежом.

К сожалению, лишь немногие успешные IТ-специалисты готовы сегодня преподавать в вузах. Следовательно, в роли преподавателей выступают те, кто на самом деле очень далек от текущих тенденций на рынке. А обеспечение должного уровня образования в IT-сфере требует преподавателей иного рода. Для подготовки выпускников, соответствующих реальным требованиями рынка, необходим постоянный контроль потребностей бизнес-сообщества, постоянный контакт с работодателями, которыми являются представители IT-бизнеса. Этот контакт должен заключаться и в независимой оценке профессиональных компетенций студентов, и в периодической корректировке содержания учебных дисциплин, и в участии представителей бизнес-партнеров непосредственно в учебных занятиях. Разработанные при помощи потенциальных работодателей профессиональные стандарты в IT-сфере помогут вузам готовить специалистов, отвечающих актуальным требованиям.

А студентам я хотел бы посоветовать понять, что им нравится делать и от чего получают удовольствие в плане самореализации. Это самое сложное в нашем быстроменяющемся мире. Чем раньше это произойдет, тем раньше можно будет сконцентрироваться на выбранном направлении. Это поможет в ходе стажировки и практики, в том числе и в нашей компании. Также советовал бы не забывать о самообразовании, следить за новыми технологиями, пробовать, экспериментировать, читать профильную литературу, посещать конференции, тренинги, проходить курсы на образовательных ресурсах, участвовать в специальных программах интернатуры. Держите руку на пульсе того, что сейчас актуально и востребовано на IТ-рынке. И этот совет относится не только к студентам, но и к любым специалистам отрасли.

— Как вы принимаете на стажировку молодых людей и что делает компания для их развития?

— В нашей компании вопросам развития и обучения молодого персонала уделяется большое внимание. Это критически важное условие выживания и развития R.I.S.K.. Приходя в компанию, человек рассказывает о своих профессиональных и карьерных планах: что он собирается делать, куда хочет двигаться. Моя задача, как и глав других департаментов, в том числе и HR, заключается в том, чтобы выявить потенциал кандидата, а далее понять, способен ли работник учиться и развиваться. Кроме того, определяются его психологические, личностные характеристики. Если он может и хочет продвигаться, то в интересах компании создать для этого благоприятные условия, дать ему возможность постичь азы профессии, приобрести необходимые знания и наработать опыт. Но, в принципе, мы часто выходим и за эти рамки. Например, я регулярно прошу инженеров нашей компании взять моих стажеров на какой-либо проект, чтобы ребята углубили познания и получили практику в новых сферах. Хочу подчеркнуть, что у нас очень талантливая молодежь, которая может научиться всему, чему захочет. Главное для них — это стимул. IT в этом смысле — инструмент решения многих проблем. С другой стороны, у нас в компании достаточно грамотные профессионалы и сильные практики, которые с радостью делятся своими знаниями, чтобы замотивировать и увлечь молодежь своим опытом.

Так что, если вы хотите изучить азбуку IT-сферы, то стоит начать свой путь в роли инженера или специалиста. Нам доступны самые последние технологические новинки, мы получаем всю техническую информацию о новых продуктах еще до их выхода на рынок, имеем возможность анализировать информацию на стадии разработки продукта, а также получаем доступ к широкому портфолио программ обучения вендоров. Это хороший и полезный опыт для старта карьеры в IT-сфере!