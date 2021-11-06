Honor открыл свой первый завод по производству смартфонов

Компания Honor открыла первый собственный завод после отделения от Huawei. Флагманское производственное предприятие расположено в промышленном парке Intelligent Manufacturing Industrial Park, в Шэньчжэне (Китай).

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Новый завод с уровнем автоматизации линий 75%, позволяет производить одно устройство каждые 28,5 сек. Производство оснащено высокоточными автоматами для сборки смартфонов с точностью до 75 микрон, что соответствует толщине волоса человека.

Помимо производства смартфонов на новом предприятии компания планирует проводить мониторинг качества и контроль сертификации продукции, а также запустить центр разработки ИИ.