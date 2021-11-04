Honda представила электроскутер Gyro Canopy e: с защитой от ветра и дождя

Компания Honda представила электрическую версию трехколесного скутера Gyro. В отличие от базовой электромодели Gyro e:, которая была представлена ранее в этом году, версия Gyro Canopy e: получила ветровое стекло и навес от дождя. Трехколесный скутер создан специально для доставки еды и других небольших заказов.

Мощность Honda Gyro Canopy e: достигает 3,2 кВт (4,3 л.с.), обеспечены до 5800 оборотов в минуту, крутящий момент составляет 13 Н·м при 2300 оборотах в минуту. Запас хода составляет до 77 км при средней скорости 30 км/ч. Скутер имеет съемный аккумулятор Mobile Power Pack, который можно очень быстро заменить. На зарядку уйдет до пяти часов.

Ширина новики составляет всего 700 мм, длина колесной базы — 1360 мм. Поддерживается передвижение задним ходом, радиус поворота составляет 1,9 м. При этом шарнирная конструкция помогает размещению при парковке.

Электроскутер Honda Gyro Canopy e: уже появился в продаже в Японии по цене 6295 долларов. Высокая цена частично объясняется тем, что он предназначен для коммерческого использования.