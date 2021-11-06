Google Maps вошло в тройку приложений с 10 млрд. загрузок

Картографический сервис Google Maps (Google Карты) преодолел рубеж в 10 млрд. загрузок в Google Play. До Google Maps этот рубеж пересекли только YouTube и сам магазин Google Play.

Отметим, что приложение Google Maps предустановлено на смартфоны и другие устройства под управлением Android как часть Google Mobile Services. Но, в любом случае, это не касается всех загрузок в онлайн-магазине Google. Сервис за последние несколько лет достаточно заметно изменился. Появилась темная тема, ввели данные об общественном транспорте в реальном времени и другие полезные функции.

Кроме того, есть упрощенное приложение Maps Go для бюджетных гаджетов с операционной системой Android Go. У этой версии 500 млн. загрузок.