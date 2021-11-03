Где размещать ссылки в постах Facebook для лучшего взаимодействия с пользователями

SocialInsider совместно с агентством цифрового маркетинга Lightspan Digital проанализировав 51 054 216 сообщений в Facebook, выяснили, что:

Добавление ссылки в пост Facebook понижает его охват вдвое. Любая платформа хочет удержать пользователей как можно дольше, а внешние ссылки как раз этому не способствуют.

Facebook может помочь привлечь трафик на ваш сайт. Но когда вы определяете свои бизнес-цели, а также цели в соцсетях на квартал или год, нужно учитывать, что сообщения без ссылок получают в два раза больше вовлеченности, чем со ссылками.

Альбомы самый вовлекающий вид публикаций в Facebook. Не важно — с ссылкой они или без.

99,76% брендов не размещают ссылку в первом комментарии к публикации в Facebook, хотя существует мнение, что эта тактика может обмануть социальные алгоритмы и повысить охваты и активность.

Одна из причин, по которой бренды неохотно размещают ссылки в первом комментарии к публикации в Facebook, может заключаться в том, что это выглядит непрофессионально: коммуникация кажется более эффективной, если вся информация находится в одном месте.

Помимо этого, при прокрутке вниз в мобильном формате комментарии не всегда отображаются сразу, поэтому существует большая вероятность, что ссылку просто не заметят. Учитывая, что 98,5% пользователей Facebook используют платформу с мобильных устройств, есть риск потерять клиентов и большие деньги, что безусловно, не могут позволить себе бренды.