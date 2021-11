Где продать свой дизайн в интернете?

Вы можете продавать собственные дизайнерские работы в интернете через свой собственный web-сайт или даже через каналы социальных сетей, но в этом случае придется потратить немало усилий, чтобы вас заметили. Конечно, размещение таргетированной рекламы и правильное использование хэштегов могут помочь, но такой контент все же будет проще продавать через сайты с существующей клиентской базой, по крайней мере, на начальном этапе.

Независимо от того, являетесь ли вы графическим дизайнером, иллюстратором или 3D-художником, сейчас проще, чем когда-либо, продавать дизайнерские работы в Интернете. Использование одного из многих сайтов электронной коммерции может сэкономить вам время и деньги, которые нужны, чтобы инвестировать в создание собственного интернет-магазина, а также позволит вам выйти на более широкий рынок. Ниже мы привели список проверенных мест в Сети для продажи ваших дизайнерских работ, с описанием преимуществ каждого из них.

1. Creative Market

https://creativemarket.com

Creative Market — отличное место для продажи шрифтов, графики, шаблонов для печати и других дизайнов. Это фаворит среди дизайнеров. Здесь вы можете продавать графические работы, шрифты, фотографии и даже 3D-изображения. Разместите их на этом сайте, и у вас будет потенциальный рынок из более чем 5 млн. пользователей. Здесь нет ограничения на эксклюзивность. Вы устанавливаете свои собственные цены и оставляете себе 70% от каждой продажи.

2. TurboSquid

https://www.turbosquid.com

Вы не ошибетесь с TurboSquid, если планируете продавать 3D-работы. С начала века платформа продает 3D-модели для различных отраслей и сфер деятельности, включая кинопроизводство, видеоигры и архитектуру. Поскольку стандартные модели становятся все более распространенным способом создания 3D-контента, растет и рынок качественных активов, участником которого можете стать и вы, продавая свое творчество на TurboSquid. Благодаря категориям от автомобилей до животных, от архитектуры до анатомии и т.д., этот ресурс почти наверняка даст вам возможность заработка от использования ваших навыков в 3D.

3. Design Cuts

https://www.designcuts.com

Design Cuts — это web-сайт сообщества, которое предлагает дизайнерам высококачественные материалы по доступным ценам. Здесь в большом количестве доступны всевозможные узоры, кисти, фоны, шрифты, графические работы и другие интересные материалы. Это тщательно отобранная библиотека, поэтому она открыта не для всех. Создатели сайта утверждают, что все работы являются эксклюзивными, и они работают только с лучшими дизайнерами мира. Чтобы быть представленным на сайте, вам необходимо связаться с модераторами этого ресурса.

4. Art Web

https://www.artweb.com

Art Web — это сайт электронной коммерции, который специализируется на продаже произведений искусства покупателям по всему миру. Сообщество художников и креативщиков использует платформу для общения и обмена своими работами, а также для заработка на этом. Сервис работает без комиссии. Есть бесплатный план, который дает вам возможность создать on-line галерею из 15 изображений, а платная версия предоставляет вам доступ к расширенной галерее и профессионально выглядящий web-сайт.

5. Big Cartel

https://www.bigcartel.com

Ресурс Big Cartel, запущенный в 2004 году, стал одной из самых популярных платформ для креативщиков, желающих продавать свои дизайнерские работы в интернете. В отличие от многих других сайтов, он позволяет вам создавать и настраивать свой собственный магазин, чтобы придать ему уникальность, которая может соответствовать вашему идеалу. Предоставляя все необходимые профессиональные инструменты, необходимые для проведения маркетинговых исследований, такие как отслеживание статистики и интеграцию с социальными сетями, Big Cartel дает полную свободу контроля над способами, с помощью которых вы продаете и продвигаете свою работу. Тарифный план варьируется от бесплатного до 19,99 доллара в месяц в зависимости от степени поддержки и возможностей, которые вы хотите использовать, а также от количества предлагаемых вами продуктов.

6. This is a Limited Edition

https://www.thisisalimitededition.com

Ресурс This is a Limited Edition, ранее носивший название Click for Art, специализируется на художественных репродукциях, принтах на холсте и продуктах с ограниченным тиражом — от подушек до кружек и чехлов для ноутбуков. Здесь представлены работы лучших художников, включая Джона Бургермана (Jon Burgerman), Одри Кавасаки (Audrey Kawasaki) и Mode 2. Если вы талантливый художник, то работа с This is a Limited Edition может стать отличным способом продать свои проекты коммерческой аудитории. Но также тут действует строгий процесс отбора. Чтобы вашу заявку рассмотрели, нужно будет заполнить анкету на участие в программе.

7. Artist Shops

https://www.threadless.com/artist-shops

Artist Shops управляется on-line сообществом и интернет-магазином Threadless. Бесплатный сервис предоставляет художникам настраиваемую витрину, а также все преимущества хостинга и оформления заказа через Threadless. Здесь вы можете продавать различные продукты своего творчества. Также на Artist Shops отсутствуют какие-либо ограничения на количество работ.

8. Society 6

https://society6.com

Society 6 — это on-line платформа, где креативщики могут продавать дизайнерские работы различных направлений и стилей. Основная ориентация — на доступные художественные репродукции, чехлы для iPhone и футболки. Society 6 сам производит продукты и осуществляет рассылку заказчикам, предоставляя вам возможность сконцентрироваться исключительно на дизайне. Этот сайт является отличным местом для дизайнеров и креативщиков, которые хотят, чтобы их работа была представлена на широком спектре продуктов.

9. Etsy

https://www.etsy.com

Большинство креативщиков, вероятно, уже слышали об Etsy. Этот глобальный web-сайт электронной коммерции, который обслуживает творческих людей, желающих продавать дизайн в интернете. В основном здесь пользуются популярностью товары ручной работы, винтажные предметы, предметы искусства и ремесла. По сути, это on-line версия масштабной ярмарки ремесел с миллионной аудиторией по всему миру. А это тот рынок, на который большинству креативщиков сложно выйти в одиночку. Сайт открыт для всех продавцов, и стоимость его использования не столь велика. Размещение товара в течение четырех месяцев или до тех пор, пока он не будет продан, стоит 0,20 доллара, а комиссионные сборы, включая НДС, составляют 5% с каждой покупки. Однако, здесь есть и недостатки. Такая популярность сопровождается жесткой конкуренцией, а контроль качества практически отсутствует. Кроме того, отслеживание обновлений может занять много времени.

10. Redbubble

https://www.redbubble.com

Привлекательной особенностью Redbubble является то, что он позволяет вам устанавливать собственную норму прибыли для различных типов продуктов, избегая любых изворотливых фиксированных процентных формул. Здесь также есть множество групп художников, которые организуют соревнования, вдохновляя друг друга на творчество. Присоединиться к платформе можно бесплатно, а сайт будет отправлять вам ваш доход каждый месяц.

11. Zazzle

https://www.zazzle.com

Zazzle — это on-line торговая площадка, которая позволяет вам продавать свои дизайнерские работы на сотнях видов товаров — от футболок до марок, плакатов, кружек, визитных карточек, скейтбордов, календарей, сумок, шляп и многого другого. Сервис бесплатен в использовании и позволяет легко создать собственный интернет-магазин.

12. INPRNT

https://www.inprnt.com

INPRNT — это модерируемая галерея с возможностью отправки готовой продукции заказчикам. Во-первых, вам нужно зарегистрировать учетную запись в INPRNT и отправить на рассмотрение три своих лучших произведения. После этого за вашу работу проголосуют художники, которые уже являются членами сообщества. Как только ваша заявка будет одобрена, ваша учетная запись нового участника будет автоматически преобразована в учетную запись исполнителя, и вы сможете загружать работы в свою галерею для продажи непосредственно через сайт.

13. Not on the High Street

https://www.notonthehighstreet.com

У этого интернет-магазина более 39 млн. уникальных пользователей в год. Плата за присоединение Not on the High Street составляет 199 фунтов стерлингов, а продавцы должны платить комиссию в размере 25%, включая НДС. Для сравнения напомним, что Etsy взимает только 5%. Тем не менее, этот ресурс привлекает более 2 млн. уникальных посетителей каждый месяц и вдвое больше на Рождество, так что это стоит вложенных средств. Not on the High Street фокусируется на качестве, а не на количестве. Контент этого сайта более эксклюзивен, чем у конкурентов, и связан со строгими правилами и жестким процессом подачи заявок. В результате, место на сайте занимает гораздо более избранная группа дизайнеров.

14. Design By Humans

https://www.designbyhumans.com

Радуйтесь иллюстраторы! Design By Humans — это on-line рынок, предлагающий футболки, чехлы для телефонов, принты, кружки и многое другое с иллюстрациями от более чем 15000 дизайнеров со всего мира. Описывая себя как сообщество увлеченных художников и клиентов, этот ресурс позволяет вам загружать свои дизайнерские работы, перекладывая на ресурс все заботы об обработке платежей, печати, отправке заказов на доставку и т.д. Вы даже можете выбрать индивидуальную витрину.

15. MyFonts

https://www.myfonts.com

Если вы занимаетесь разработкой шрифтов, то вам будет полезна одна из самых популярных торговых площадок, которой является MyFonts. Это один из основных источников новых интересных шрифтов. Ваши шрифтовые проекты могут охватить более широкую и готовую платить за работу аудиторию, будучи представленными в одном из пакетов сайта, а также в его коллекциях, отфильтрованных по ключевым словам.

16. Ваш собственный сайт

Возможно, стоит попробовать создать и свой собственный web-сайт. Конечно, устоявшиеся платформы предлагают преимущества готовой аудитории и часто низкие барьеры для входа, но, если вы располагаете собственной лояльной клиентской базой, стоит создать собственный магазин, чтобы продавать свои дизайнерские работы напрямую без необходимости отчислять различные сборы или комиссию. Плагины для создания электронных магазинов делают эту возможность более доступной, чем раньше. Например, Shopify, предлагающий простые функции управления, настраиваемые web-адреса и прекрасный выбор тем для сайтов, которые помогут вам начать работу. Так что не переставайте искать любой способ, чтобы закрепить ваш бренд в памяти людей, даже если потенциальные клиенты не совершат покупку в первый же раз.