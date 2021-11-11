Футуристический электромотоцикл BMW CE 04 запущен в массовое производство

Немецкая компания BMW запустила в массовое производство футуристический электромотоцикл CE 04. Новинка была представлена в прошлом году в качестве концепта, а официальный анонс состоялся этим летом. Производство началось на заводе BMW в Берлине.

CE 04 получил электродвигатель мощностью 42 л.с. Он позволяет разогнаться от 0 до 50 км/ч всего за 2.6 сек. Максимальная скорость составляет 120 км/ч. Также ожидается выпуск другой модели меньшей мощности, способной развивать максимальную скорость за большее время. Емкость батареи составляет 8,9 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 130 км. Запас хода младшей версии CE 04 достигает 100 км.

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Модель поддерживает функции, недоступные классическим мотоциклам старого типа. BMW CE 04 оснащен автоматическим контролем устойчивости и динамическим контролем тяги. Имеется даже необычная для мотоциклов задняя передача, обеспечивающая уникальные возможности при маневрировании. Будет доступно несколько вариантов зарядки, включая питание от обычной домашней розетки.

BMW отмечает, что CE 04 станет предшественником целой серии городских электромотоциклов, выпуск которых планируется начать в обозримом будущем.

Первая партия CE 04 поступит на рынок в 2022 году по ориентировочной цене от 12 тыс. долларов.