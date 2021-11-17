Fujifilm представил гибридную камеру моментальной печати Instax Mini Evo
Компания Fujifilm представила новую цифровую камеру Instax Mini Evo, поддерживающую моментальную печать на бумаге Instax Mini. Устройство позиционируется как новый флагман серии камер моментальной печати Instax, который «был разработан с классическим дизайном премиум-класса». Камера имеет несколько ретро-элементов, включая расположенные сверху циферблаты и регулятор печати, который работает как рычаг продвижения пленки.
Instax Mini Evo оснащена LCD-дисплеем, который позволяет кадрировать цифровые снимки перед их отправкой на печать. Как утверждает производитель, устройство поддерживает 10 оптических и 2 пленочных эффекта, которые можно комбинировать и применять к снимкам. Кроме того, Fujifilm вдвое улучшила качество печати по сравнению с предыдущими моделями.
Модель также работает как принтер Instax, камеру можно использовать как принтер для распечатки снимков, сделанных на смартфон и переданных по беспроводной сети. Мобильное приложение Instax Mini Evo позволяет сохранять на смартфоне отправленные на печать снимки, которые после этого будет удобно опубликовать в соцсетях.
Fujifilm Instax Mini Evo поступит в продажу в Японии 3 декабря, а в США — только в феврале. Цена составит 199,95 долларов.