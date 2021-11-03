Ford начал продажи электродвигателей, позволяющих автовладельцам переоборудовать свою машину в электромобиль

Компания Ford начала продавать электродвигатели, которые сделаны на основе электромотора Mustang Mach-E GT, пишет издание Media Ford. При помощи них можно переоборудовать свой автомобиль с ДВС в электромобиль.

Электродвигатель Eluminator e-crate обладает мощностью 281 л. с. и 433 Н·м крутящего момента. Цена полной системы составляет 3900 долларов. Этот двигатель является лишь первым в серии блоков для переоборудования авто с ДВС в электромобили, которые намерен продавать Ford. В будущем планируется продавать аккумуляторные системы, контроллеры, инверторы и другие компоненты электромобилей. Компания надеется таким образом упростить переход большинства автолюбителей на экологически чистые источники энергии.

В рамках презентации двигателя Ford построил в единственном экземпляре электрическую версию классического пикапа F-100 1978 года выпуска. Его характеристики стали соответствовать Mustang Mach-E GT, первому электромобилю компании. Совокупная мощность старого пикапа с двумя электромоторами стала равна 480 л. с. и 860 Н·м крутящего момента. Оформление интерьера электрического F-100 также позаимствовано у Mustang Mach-E GT, включая 15-дюймовый экран на приборной панели.