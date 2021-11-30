Фидан Гусейнова завоевала серебряную медаль на международной олимпиаде по Информатике

Ученица из Азербайджана, подготовившаяся к олимпиаде при поддержке Azercell, продемонстрировала высокие результаты

Азербайджанские школьники в очередной раз достигли успеха на международном соревновании по знаниям. Так, ученица 10-го класса школы-лицея Гянджи с физико-математическим уклоном, находящегося под непосредственным руководством Министерства Образования, Фидан Гусейнова заработала серебряную медаль на 13-ом Международном осеннем турнире по информатике, проходящем в онлайн-формате в болгарском городе Шумен. К олимпиаде, проходившей с 24 по 29 ноября, присоединились 168 учеников младшей возрастной группы школ из 15 стран.

В победе азербайджанской школьницы есть и большая заслуга ООО “Azercell Teleсom”, которое всегда поддерживает проекты, нацеленные на развитие образования в нашей стране. Так, с 2017 года осуществляется процесс подготовки национальных команд к участию в Международных олимпиадах по информатике в рамках договора, подписанного между Институтом Образования Азербайджанской Республики и ООО “Azercell Telecom”. Талантливые ученики могут продемонстрировать свой научный потенциал, готовясь к Международным Олимпиадам по информатике в специализированных центрах, организованных Azercell.

Напомним, что с 2017 года при поддержке ООО “Azercell Telecom”, партнера Министерства Образования и команды Национальной Олимпиады, наши школьники выступая на международных олимпиадах и конкурсах, завоевали 26 медалей, из которых 1 золотая, 7 серебряных и 18 бронзовых.