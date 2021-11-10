Facebook впервые оценил токсичность пользователей

Социальная сеть Facebook впервые раскрыла данные по распространенности издевательств и домогательств на своей платформе. По оценкам администрации сети, контент подобного рода встречался от 14 до 15 раз на каждые 10000 просмотров по итогам III квартала 2021 года.

По оценкам компании Meta (бывшая Facebook), на платформе Instagram контент подобного рода встречается значительно реже — от 5 до 6 раз на 10000 просмотров. В настоящий момент компания находится под пристальным вниманием общественности и государственных ведомств после того, как информатор и бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) опубликовала документы, согласно которым Instagram представляет потенциальную угрозу для психики пользователей подросткового возраста, и руководство об этом осведомлено.

Также отмечается, что из 9,2 млн. единиц контента, удаленного за издевательства и домогательства, 59,4% случаев компания обрабатывает своими силами.