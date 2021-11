Epic Games Store бесплатно отдает набор контента для шутера Rogue Company

В Epic Games Store можно бесплатно забрать до 18 ноября набор Epic Pack для четвертого сезона шутера Rogue Company. В комплект входят: два агента (Блэйд и Скорч), облик «Дьяволица» для Блэйд и 20 тыс. очков боевого пропуска.

Кроме того, до 16 ноября, в онлайн-магазине можно также бесплатно получить Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure — крушите скелетов, побеждайте драконов и сражайтесь с огромными големами.



На следующей неделе бесплатными станут сразу три игры: Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia Exhibition и Never Alone (Kisima Ingitchuna).