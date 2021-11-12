Джо Байден подписал закон о запрете на поставки в США оборудования Huawei и ZTE

Президент США Джо Байден (Joe Biden) в четверг подписал закон, запрещающий использование продукции китайских телекоммуникационных компаний Huawei Technologies и ZTE Corp, передает агентство Reuters.

Федеральная комиссия по связи (FCC) больше не будет выдавать лицензии на использование оборудования китайских компаний, поскольку оно представляет «неприемлемый риск для национальной безопасности». Кроме того, FCC также сможет отозвать ранее выданные китайским компаниям разрешения. Huawei назвала решение «ошибочным и излишне карательным».

Глава FCC Брендан Карр заявил, что с 2018 года комиссия одобрила более трех тысяч заявок от Huawei. Подписанный главой Белого дома закон «поможет гарантировать, что небезопасное оборудование от таких компаний, как Huawei и ZTE, больше не может быть подключено к американским сетям связи», отметил Карр.

Закон был единогласно одобрен Сенатом США 28 октября и ранее в том же месяце Палатой представителей США. В марте FCC определила пять китайских компаний как представляющих угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США. Помимо Huawei и ZTE к ним относятся Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology. В июне FCC единогласно проголосовала за продвижение плана по запрету разрешений на оборудование в телекоммуникационных сетях США от этих китайских компаний. Голосование Федеральной комиссии по связи в июне вызвало сопротивление Пекина.