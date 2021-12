Джек Дорси ушел с поста гендиректора компании Twitter

Основатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) официально заявил об уходе из компании. Он останется членом правления до истечения срока его полномочий в 2022 году.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021