Джек Дорси ушел с поста гендиректора компании Twitter

Основатель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) официально заявил об уходе из компании. Он останется членом правления до истечения срока его полномочий в 2022 году.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Пост генерального директора занял бывший технический директор Twitter Парак Агравал (Parag Agrawal). Он работает в компании более 10 лет. Агравал отвечал за стратегию, связанную с искусственным интеллектом и машинным обучением, а также руководил проектами, направленными на настройку актуальности твитов для пользователей. По словам Дорси, это он выбрал Агравала в качестве своего преемника, учитывая, «насколько глубоко он понимает компанию и ее потребности».

«Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я доверяю Парагу как новому генеральному директору Twitter. Его работа за последние 10 лет преобразовала сервис. Я глубоко благодарен за его навыки, сердце и душу. Пришло его время руководить», — говорится в заявлении Дорси.

Наряду с назначением на пост генерального директора, Агравал также вошел в совет директоров Twitter. Помимо гендиректора, в Twitter сменится председатель правления. Им станет президент и главный операционный директор Salesforce Брет Тейлор, который сменит Патрика Пичетта — бывшего финансового директора Google. Пичетт останется в совете директоров в качестве председателя комитета по аудиту.

Акции соцсети после новости об отставке Джека Дорси взлетели на 11%.