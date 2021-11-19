Dyson создал сервис для тестирования бытовой техники в VR
Английский производитель бытовых электроприборов Dyson создал виртуальную среду Demo VR, пишет Reuters. Это позволит потенциальным покупателям компании тестировать товары в виртуальной реальности. Например, в ней можно попробовать работу фенов, выпрямителей для волос и другую технику.
«Мы задействуем мощные технологии виртуальной реальности для проектирования новых продуктов в наших лабораториях многие годы, теперь мы применяем те же технологии для пересмотра того, как люди будут оценивать наши продукты», — сказал основатель и главный инженер компании Джеймс Дайсон.
Виртуальная витрина, на которой можно будет посмотреть товары Dyson, станет дополнением к 318 офлайн-магазинам компании, а также сайту. Начиная с сегодняшнего дня, доступ к нему получат все пользователи гарнитуры семейства Oculus, принадлежащего Meta.
В будущем Dyson планирует добавить возможность приобретать понравившуюся технику через Dyson Demo VR, а также приглашать к себе реального консультанта в виртуальной среде.