19.11.2021

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Dyson создал сервис для тестирования бытовой техники в VR

Dyson

Английский производитель бытовых электроприборов Dyson создал виртуальную среду Demo VR, пишет Reuters. Это позволит потенциальным покупателям компании тестировать товары в виртуальной реальности. Например, в ней можно попробовать работу фенов, выпрямителей для волос и другую технику.

«Мы задействуем мощные технологии виртуальной реальности для проектирования новых продуктов в наших лабораториях многие годы, теперь мы применяем те же технологии для пересмотра того, как люди будут оценивать наши продукты», — сказал основатель и главный инженер компании Джеймс Дайсон.

Виртуальная витрина, на которой можно будет посмотреть товары Dyson, станет дополнением к 318 офлайн-магазинам компании, а также сайту. Начиная с сегодняшнего дня, доступ к нему получат все пользователи гарнитуры семейства Oculus, принадлежащего Meta.

В будущем Dyson планирует добавить возможность приобретать понравившуюся технику через Dyson Demo VR, а также приглашать к себе реального консультанта в виртуальной среде.

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