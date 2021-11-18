Доступный флагман Moto G200: экран 144 Hz, Snapdragon 888+ и 108 Мп камера

Компания Motorola представила новый доступный флагманский смартфон Moto G200. Аппарат получил 6,8-дюймовый LCD-дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Hz.

Смартфон построен на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 888+ с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 -128 или 256 Gb без возможности расширения.

Основная камера тройная: главный датчик на 108 Мп (f/1.9), сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и 2 Мп датчик глубины. Смартфон поддерживает запись видео в формате до 4K @ 30 fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на правой грани. На левой находится аппаратная кнопка активации Google Assistant. Предусмотрена защита от воды (IP52). При этом нет ни аудиоразъема на 3,5 мм, ни стереодинамиков, но есть поддержка Dolby Atmos. Габариты составляют 168,07 x 75,53 x 8,89 мм, вес – при 202 гр. На смартфон установлена операционная система Android 11, есть поддержка платформы Motorola Ready For, позволяющая использовать смартфон в качестве настольного компьютера, подключив к нему монитор или телевизор.

В продажу смартфон Motorola Moto G200 поступит в ближайшие недели по цене 449,99 евро. Предлагаются два цветовых варианта корпуса — синий и зелено-голубой.