10.11.2021

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DoorDash приобретает сервис курьерской доставки Wolt за 8,1 млрд. долларов

Гигант по доставке товаров по запросу DoorDash объявил во вторник, что приобретает финскую компанию по доставке еды Wolt в рамках сделки на общую сумму 7 млрд. евро или 8,1 млрд. долларов. Сервис Wolt, у которого более 4000 сотрудников, внедряет свою платформу в 23 странах мира, включая Азербайджан. По словам генерального директора DoorDash Тони Сюй (Tony Xu), после закрытия сделки (предположительно, в первой половине 2022 года, главный исполнительный директор Wolt Мики Кууси (Miki Kuusi) возглавит DoorDash International

Отметим, что до этого Wolt привлек 850 млн. долларов инвестиций, из которых 530 млн. долларов — в последнем раунде в 2021 году. Для DoorDash сделка станет прекрасным способом выйти на новые рынки и укрепить свои позиции. Компания стала бенефициаром пандемии, хотя и продолжает оставаться убыточной. На текущий момент капитализация DoorDash составляет 65 млрд. долларов.

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